Lajčak: EU želi da Crna Gora ima proevropsku vladu

PODGORICA – Evropska unija želi da Crna Gora ima proevropsku vladu koja ima snagu da donosi i sprovodi odluke koje vode zemlju brže ka EU, poručio je večeras specijalni predstavnik Evropske unije za pitanja Zapadnog Balkana Miroslav Lajčak.

“EU ne komentariše to ko treba da bude u Vladi u Crnoj Gori, nemamo nameru da se mešamo u to. Crna Gora ima dovoljno demokratskog legitimiteta i potencijala da rešava svoja pitanja i to je više puta pokazala. EU želi da Crna Gora ima proevropsku vladu i da ima vladu koja ima snagu da donosi odluke i kroz podršku u Skupštini i da sprovodi odluke koje vode zemlju brže ka EU”, kazao je Lajčak za RTCG, odgovarajući na pitanje kako komentariše sve češće najave formiranja manjinske vlade.

Na pitanje da li se od referenduma, za proteklih 15 godina, u Crnoj Gori moglo i moralo više uraditi, Lajčak je kazao da je to teoretsko pitanje te da se uvek moglo više.

On je kazao da je danas Crna Gora lider u regionu kada je reč o procesu pristupanja EU.

“Ali, u taj proces potrebno je ulagati napore svaki dan. Ja sam malo zabrinut time da poslednjih nekoliko meseci možda godinu imam osećaj da se zemlja više bavi sama sobom pitanjima jezika, verske, etničke pripadnosti, a nedostaje energije da se ulažu napori u EU integracije. Zbog toga sam i došao da razgovaram sa vašim političarima, da ohrabrim taj evropski put, jer tu poziciju lidera ne smete da izgubite”, kazao je Lajčak.

On navodi da je važno što građani, ali i političari, podržavaju put Crne Gore ka EU.

“Ja verujem da će se postojeće podele brzo prevazići tako da zemlja može ubrzanim tempom da ide ka EU”, poručio je Lajčak.

On je saopštio i da je EU zabrinuta političkom krizom u BiH, te da pokušavaju da nađu rešenja i za odnose Beograda i Prištine.

“Nadamo se da ćemo što pre odblokirati evropski put za Severnu Makedoniju i Albaniju. Ako nema pozitivnih evropskih trendova, onda naravno vidimo i neke retrogradne tendencije, ali ja mislim da i region ima jasnu želju prema EU, a EU je više puta i rekla i dokazala da je to najbolja i jedina moguća opcija”, zaključio je Lajčak.

On je poručio da bi rešenje pitanja Beograda i Prištine značajno rasteretilo odnose u regionu.

Potpredsednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović razgovaro je večeras sa Lajčakom, kojem je preneo da je cilj Podgorice jasan i da je to „Crna Gora u EU“.

„Moramo pronaći način za širi društveni konsenzus kako bi se odblokirala situacija u pravosuđu. Vladavina prava ostaje najveći izazov za Crnu Goru“, saopštio je Abazović.

Potpredsednica Skupštine Crne Gore Branka Bošnjak, tokom sastanka sa Lajčakom kazala je da veruje u dogovor postojeće parlamentarne većine koji bi se zasnivao na jasnoj reformskoj platformi i evropskoj agendi.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.