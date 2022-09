Lajen bi želela da vidi Putina pred međunarodnim sudom

BERLIN – Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen smatra mogućim da će predsednik Rusije Vladimir Putin morati da odgovara pred sudom za zločine u Ukrajini.

Ona je, u intervjuu nemačkom dnevniku „Bild“, upitana da li će se Putin ikada naći pred sudom, odgovorila „smatram to mogućim“.

„U Ukrajini se čine najteži ratni zločini. To je van sumnje. Zbog toga podržavam skupljanje dokaza, kako bi pred Međunarodnim krivičnim sudom bilo omogućeno suđenje. Osnova našeg zajedničkog pravnog poretka je i da možemo da gonimo počinioce zločina“, objasnila je ona.

Upitana da li bi želela Putinovu smrt Fon der Lajen je kazala da se ne treba nikada radovati ako neko umre, a to važi za svakog čoveka.

„Ali da Putin mora đa izgubi rat i odgovara za svoja dela to mi je važno“, podvukla je ona.

Rekla je da je Ukrajina veoma motivisana, da Ukrajinci znaju za šta se bore. Prijatelji širom sveta čine sve da Ukrajina dobije potrebne sisteme naoružanja“, dodala je ona.

Što se sankcija tiče uverena je da one deluju i da „presušuje Putinova ratna kasa“:

(Tanjug)

