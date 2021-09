Lava stigla do okeana, naučnici upozoravaju (video)

Lava koja izbija iz vulkana na španskom ostrvu La Palma stigla je do Atlanskog okeana, a strahuje se da će to dovesti do oslobađanja otrovnih gasova i eksplozija.

Red hot lava from a volcano on the Spanish island of La Palma reaches the Atlantic Ocean https://t.co/pbbubhPYVb pic.twitter.com/NVwg0k6e8i — Reuters (@Reuters) September 29, 2021

Veliki oblaci bele pare uzdigli su se iznad oblasti Plaja Nueva, kada je lava došla u kontakt s okeanom, pokazuju fotografije Rojtersa.

To bi moglo da dovede do hemijske reakcije, koja uključuje hlor, što može da izazove iritaciju kože i očiju i utiče na disanje, dodaje Bi-Bi-Si.

Za sada nije prijavljeno da ima povređenih.

Zvaničnici upozoravaju da bi ulivanje lave u okean moglo da izazove eksplozije i oslobodi toksične gasove.

Služba za vanredne situacije Kanarskih ostrva apelovala je na građane da hitno pronađu bezbedno mesto koje bi moglo da posluži kao skloniste.

Neki strahuju i da bi moglo da dođe do urušavanja obale, što bi moglo da izazove eksplozije.

Stotine domova uništeno je otkako se vulkan Kumbre Vijeha aktivirao 19. septembra.

High alert as lava nears the sea threatening to cause a “thermal shock” at La Palma pic.twitter.com/nidPP4Lynx — The Sun (@TheSun) September 29, 2021

Oko 6.000 ljudi je evakuisano, a prilikom izlivanja lave uništeni su domovi, škole i pojedine plantaže banana.

Španska vlada proglasila je juče ostrvo La Palma, koje je pogođeno vulkanskom erupcijom, zonom katastrofe, što je potez koji će pokrenuti hitne subvencije i druge mere podrške.

Vlada je najavila prvi paket pomoći od 10,5 miliona evra, koji uključuje oko 5 miliona evra za kupovinu kuća, a ostatak za kupovinu nameštaja i osnovnih potrepština za ugrožena domaćinstva, saopštila je portparol vlade Izabel Rodrigez.

(Tanjug)

