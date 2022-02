Lavrov: Blinken i ja smo zainteresovani za nove razgovore

MOSKVA – Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da su američki državni sekretar Entoni Blinken i on zainteresovani za nove razgovore o bezbednosnim garancijama.

„Državni sekretar (SAD) Antoni Blinken i ja smo se dogovorili da će on biti spreman da se sastanemo nakon što Rusija pošalje dokument i (Vašington) se upozna sa našom vizijom situacije. Obojica smo zainteresovani za to. Ovo je u skladu sa našim interesima i planovima“, rekao je on u intervjuu za TV Raša tudej.

Lavrov je naveo da će Moskva insistirati na tome da SAD i NATO ispune svoje bezbednosne obaveze i obećanja data Rusiji u toj sferi.

„Ponavljam, zainteresovani smo da objasnimo našim američkim kolegama i svim njihovim NATO saveznicima na najdetaljniji mogući način da ne možemo biti zadovoljni obećanjima“, naglasio je on.

Izveštaji o naglom povećanju granatiranja Donbasa upotrebom oružja zabranjenog Sporazumom iz Minska izazivaju uzbunu u Moskvi, rekao je Lavrov.

„Što se tiče situacije na liniji angažovanja u Donbasu, veoma smo uznemireni izveštajima poslednjih dana, bukvalno juče i preključe, o naglom porastu granatiranja upotrebom oružja koje je zabranjeno sporazumima iz Minska“, rekao je Lavrov na konferenciji za novinare posle razgovora sa grčkim kolegom Nikosom Dendiasom.

„S tim u vezi, želeo bih da istaknem činjenicu da kijevski režim već nekoliko godina eklatantno krši svoje obaveze i svaki put kada se koordiniraju dodatne mere za obezbeđivanje prekida vatre, sabotira ih“, rekao je šef ruske diplomatije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.