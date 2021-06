Lavrov: Rusija ne očekuje diplomatski proboj na samitu Putin-Bajden

Rusija ne očekuje američko-ruski diplomatski „proboj“ na prvom samitu predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Džozefa Bajdena (Joseph Biden), izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

„Ne zavaravamo se i ne pokušavamo da ostavimo utisak da će doći do proboja, do istorijskih odluka koje će dovesti do temeljnih promena“, rekao je Lavrov novinarima.

Kako su raniji saopštili Kremlj i Bela kuća, Bajden i Putin će se 16. juna sastati u Ženevi.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.