Lavrov: SAD nisu odgovorile na najvažnije pitanje – o neširenju NATO na istok

MOSKVA – Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da SAD u svom odgovoru na ruski nacrt sporazuma o garancijama bezbednosti nisu odgovorile na najvažnije pitanje – o neširenju NATO-a na istok.

„Nema pozitivne reakcije na glavno pitanje u tom dokumentu, a glavno pitanje je naš jasan stav o neprihvatljivosti daljeg širenja NATO-a na istok i razmeštanja ofanzivnog naoružanja koje bi moglo da ugrozi teritoriju Ruske Federacije“, rekao je Lavrov novinarima, prenosi RIA Novosti.

The State Duma, The Federal Assembly of The Russian Federation Press Service via AP

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.