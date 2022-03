Lavrov: Sve isporuke vojne pomoći Ukrajini legitimne mete

MOSKVA – Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov upozorio je danas da sve isporuke koje uključuju slanje vojne pomoći Ukrajini ujedno postaju i legitimne mete za rusku vojsku.

„Jasno smo stavili do znanja da će sve te isporuke koje stižu u Ukrajinu, za koje mi smatramo da je u pitanju naoružanje, biti zakonske mete za gađanje“, rekao je Lavrov, kako prenosi Sputnjik.

Lavrov je rekao i da je isporuka sovjetskih sistema S-300 iz drugih zemalja u Ukrajinu nezakonita i da će Moskva to sprečiti.

Naime, Slovačka je iskazala spremnost da Ukrajini pošalje PVO sisteme S-300 čim od SAD ili od saveznika NATO dobije zamensku vojnu tehniku.

„Želim da podsetim sve zemlje koje uopšte i razmatraju takvu ideju – sovjetsko i rusko naoružanje se tamo nalazi isključivo u skladu sa međuvladinim sporazumima i ugovorima koji imaju određene sertifikate za upotrebu. Upravo ti sertifikati zabranjuju da se to naoružanje šalje trećim zemljama. Mogu samo da dodam da mi to nećemo dozvoliti da se desi“, naglasio je Lavrov.

Rusija danas može da računa samo na sebe i na preostale saveznike, iluzije prema Zapadu više ne postoje, izjavio je šef ruske diplomatije.

Lavrov je rekao i da će, kako je preneo Rojters, Rusija preživeti sankcije.

„Mere koje preduzima predsednik i Vlada se postepeno objavljuju. To je samo početak korekcije našeg ekonomskog kursa kako bi se osposobili u skladu sa prilikama. Nakon 2014. godine stekli smo iskustvo koje nam je omogućilo da računamo samo na sopstvene snage. I to je najvažnija lekcija iz tog istorijskog perioda“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, Zapad je uveo više od 5.000 individualnih sankcija protiv Rusije, što je svojevrsni svetski rekord, ali su one samo ojačale tu zemlju.

Lavrov je kazao i da Zapad pokušava da marginalizuje Rusiju, da zaustavi njen razvoj, a pritisak na Moskvu je trenutno bez presedana

„To što vidimo u Ukrajini je suština zapadnog strateškog kursa, a zapravo pokušaj marginalizacije Rusije, da se ona obuzda, da se stavi tačka na njen razvoj i da se njen uticaj na svetsku politiku uništi. To se ogleda i u ekonomiji, sportu, umetnosti, trgovini, nauci i obrazovanju“, naglasio je on.

Govoreći o situaciji u Ukrajini, Lavrov je izrazio nadu da će se ona završiti, ali da taj proces koči upravo Zapad.

On je kazao i da predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski računa na to da će Kongres SAD primorati američkog lidera DŽozefa Bajdena na konfrontaciju sa Rusijom.

Moskva želi da dobije garancije bezbednosti koje će biti zajedničke kako za Rusiju, tako i za Ukrajinu i ostatak Evrope, rekao je Lavrov.

„Cilj operacije da se zaštite civili koji su ginuli tokom proteklih osam godina. Cilj je da se demilitarizuje Ukrajina kako takve pretnje više ne bi bilo, ali i da se dobiju garancije bezbednosti koje će bizi zasnovane na principima nedeljive bezbednosti i za Ukrajinu, i za Rusiju, ali i za celu Evropu. Mi to predlažemo već mnogo godina“, zaključio je on.

(Tanjug)

