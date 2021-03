Lazanski: TURKM. prva strana država koja je kupila „Lazar 3“

MOSKVA – Turkmenistan je prva strana država koja je kupila srpsko borbeno oklopno vozilo „Lazar 3“, izjavio je danas ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski, koji je istovremeno i ambasador u Turkmenistanu.

Zbog njegove brzine i mobilnosti, Lazanski to vozilo naziva „srpskom formulom jedan“ u kategoriji oklopnih borbenih vozila i ocenjuje da je prodaja „Lazara 3“ još jedna velika pobeda srpske vojne industrije.

„Velika vest za srpsku vojnu industriju i za privredu Srbije jeste da je kompanija ‘Jugoimport SDPR’, koja je inače integrator vojne industrije Srbije, prodala borbena vozila pešadije ‘Lazar 3’ Turkmenistanu, rekao je Lazanski za Sputnjik.

Prema njegovim rečima, kao ambasadora Srbije i u Turkmenistanu na nerezidencijalnoj osnovi, uskoro ga očekuje službena poseta toj zemlji tokom koje će se podrobnije interesovati kako ide vojno-tehnička saradnja između vojne industrije Srbije i Turkmenistana.

„U svakom slučaju, to je odlična vest ne samo za kompaniju ‘Jugoimport SDPR’ nego i za njene kooperante, zato što je to prvi put da borbeno vozilo pešadije ‘Lazar 3’ prodajemo jednoj zemlji u Aziji“, istakao je Lazanski.

On je kazao da „Lazar 3“ do sad nije prodavan izvan Srbije, da ga je do sada kupila samo Vojska Srbije i da je sada poručena jedna određena količina za Turkmenistan.

„Nadam se da će ovaj prvobitni broj biti i uvećan. U svakom slučaju, to je veliko priznanje našoj vojnoj industriji, posebno kompaniji ‘Jugoimport SDPR’, jer na tržištu vozila te kategorije – između borbenog transportera i borbenog vozila pešadije – imate jako puno dobrih i ako je ‘Lazar 3’ uspeo da se izbori za plasman u Turkmenistanu, onda to znači da je to vozilo zaista vrlo kvalitetno“, kazao je Lazanski.

On je napomenuo da je većina vojnih proizvoda u Turkmenistanu sovjetskog i ruskog porekla i da u poslednje vreme kupuju i na Zapadu, a da je proboj „Lazara 3“ na tržište jedne azijske zemlje kao što je Turkmenistan još jedna velika pobeda srpske vojne industrije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.