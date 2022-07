Lazarević: VCG dovoljno opremljena, ali nema poligon

PODGORICA – Vojska Crne Gore opremljena je dovoljno da na kvalitetan način odgovori na bezbednosne izazove i preuzete obaveze članstvom u NATO, izjavio je načelnik Generalštaba VCG Zoran Lazarević.

On je u intervju Televiziji CG rekao i da VCG ne može da ispunjava svoje obaveze bez vojnog poligona, a gde će on biti odlučiće, kaže, nadležni i to uskoro.

Smatra da nije dobro što je pitanje vojnog poligona svedeno na pitanje – Sinjajevina ili ne, jer, kako kaže, iako Sinjajevina u potpunosti zadovoljava potrebe Vojske, gde će poligon na kraju biti odlučiće nadležni.

„Mi smo s vojnog aspekta dali naš proračun i iskazali našu potrebu, definisali kriterijume i karakteristike tog poligona i kroz analize pokazali da gde god da bude neće štetiti životnoj sredini i neće građanima Crne Gore nanositi štetu….“, rekao je.

Primetio je da nije dobro što pojedinci i grupacije pokušavaju da, kako kaže, građanima vojnike predstave kao nekoga ko je protiv njih i ko želi da im nanese štetu na prostoru na kojem oni žive.

Vojska Crne Gore opremljena je dovoljno da nabezbednosne izazove odgovori na kvalitetan i potpun način, kaže Lazarević i ističe da sigurno može bolje i da će biti bolje.

„Budžetom za 2023. godinu stavili smo opremanje vojske kao prioritet kako bi je učinili što spremnijom za realizaciju tih zadataka. Sa sadašnjom brojčanom strukturom i brojčanom veličinom vojske možemo da odgovorimo bezbednosnim izazovima i zadacima koji se stavljaju pred nas. Naravno da ćemo u narednom periodu posvećeno raditi da njihove sposobnosti budu veće i bolje“, navo je Lazarević, preneo je portal RTCG.

