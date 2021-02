Ledena oluja širom Amerike: Najmanje 20 žrtava, milioni bez struje (video)

Vremenske nepogode odnele su najmanje 20 života u SAD tokom prethodna dva dana, zbog snežnih oluja, tornada, ali i velikog snega, kada su milioni ljudi ostali bez struje.

What a night in Central Texas! #atx #kxan pic.twitter.com/IciKEtjrgK

Loše vreme je pretilo da odloži planirane vakcinacije, a strahovi Amerikanac su se ostvarili, jer je i administracija predsednika Džoa Bajdena rekla da će biti kašnjenja u isporukama vakcina širom SAD, prenosi agencija AP.

Nacionalna meteorološka služba je bila vrlo iznenađena kako se pojačala oluja.

After a flash snow storm, millions across the US are stuck without power – including heating – in (potentially lethal) freezing temperatures.

This is climate change in action.

We need to get off of fossil fuels immediately.

We need a Green New Deal. pic.twitter.com/iTZzKHaLKY

— Sunrise Movement 🌅 (@sunrisemvmt) February 16, 2021