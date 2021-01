Lejdi Gaga strastveno i moderno otpevala himnu SAD na inauguraciji Bajdena

Snažnim glasom i prepuna samopouzdanja, Lejdi Gaga otpevala je danas himnu SAD na „Gaga način“ – raskošno, moderno i strastveno.

Ta dobitnica Nagrade Gremi je u raskošnoj crvenoj suknji i s velikim brošem u obliku golubice, pred zlatnim mikrofonom emotivno i snažno izvela himnu „Barjak okićen zvezdama“ (The Star-Spangled Banner).

Posle nje je nastupila Dženifer Lopes, u belom, i otpevala delove pesama „Ova zemlja je tvoja zemlja“ (This Land is Your Land) i „Divna Amerka“ (America the Beautiful).

Gart Bruks je zatim otpevao „Prekrasnu milost“ (Amazing Grace), tražeći od publike na inauguraciji i onih koji su gledali TV-prenos, da pevaju s njim do poslednjeg stiha. Kada je sišao s podijuma, rukovao se s Bajdenom, bivšim potpredsednikom Majkom Pensom, stavio kaubojski šešir i zagrlio bivšeg predsednika Baraka Obamu.

Muzičke zvezde su bile samo deo mnoštva blistavih ličenosti koje su došle u Vašington, virtuelno ili lično, da pozdrave novu administraciju Džozefa Bajdena i Kamale Haris – tandema popularnog u Holuvodu, za razliku od Trampa koji to nije bio.

Ostali vrhunski izvodjači, medju kojima su Brus Springstin, Džon Bon Džovi, Džastin Timberlejk i Demi Lovato, nastupaju u jednoipočasovnom programu „Slavimo Ameriku“ koji će prenositi vodeće američke TV-mreže, a čiji je voditelj glumac Tom Henks.

Istorija nastupa slavnih ličnosti počela je s trećom inauguracijom Frenklina D. Ruzvelta 1941. godine, kada su na svečanosti nastupili Irving Berlin, Miki Runi i Čarli Čaplin.

Tada je Čaplin izveo monolog iz „Velikog diktatora“ – svog prezrivo satirčinog filmskog prikaza nacističkog vodje Adolfa Hitlera.

Jedna od inauguracija s najvećim brojem zvezda je bila predsednika Džona Ficdžeralda Kenedija 1961. godine, kada je domaćim programa bio Frenk Sinatra, a nastupili su Hari Belafonte, Net King Kol, Ela Ficdžrald, Džin Keli, Lorens Olivije, Sidni Poatje i drugi.

(Beta)

