Lukač: Ubuduće prvo zahtev za dozvolu okupljanja

BANJALUKA, 26. decembra (Tanju) – Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač, govorio je danas o situaciji na Trgu Krajina u Banjaluci u utorak i istakao da se tu već devet meseci održavaju nelegalni skupovi, da je reč o zloupotrebi čoveka, te da se to više neće tolerisati, odnosno da će ubuduće za okupljanje morati da traže dozvolu.

„Kao što vam je poznato nakon devet meseci održavanja jednog skupa koji je bio nelegalan, MUP Republike Srpske nije želio da spreči održavanje skupa sve dok se on održavao na miran i dostojanstven način“, rekao je Lukač.

Lukač je na vanrednoj konferenciji za novinare, koju je prenosio RTRS, podsetio da su u poslednje vreme sa takvih skupova upućivane poruke koje imaju i krivičnu odgovornost.

„Bila je izborna godina, uključili su se političari i morbidno su ih usmeravali. Iz grupe Pravda za Davida čujemo pretnje, ministri i predsednici se označavaju kao ubice. Napada se i pluje policija i poziva se na rušenje policije. Davor je pokušavao nasilno da uđe u Palatu predsednika i NSRS. To se više ne može tolerisati“, rekao je Lukač.

Na svaki poziv grupe da imaju pretnje, napominje Lukač, policija je odmah reagovala i postupala u skladu sa zakonom.

„Sa druge strane oni ne razmišljaju o tome kome nanose štetu. Preti se ubistvom dece i to se više ne može tolerisati. Zbog toga je donesena odluka da se ne mogu više održavati protesti. Imali smo na stotine poziva građana da se sve to to skloni sa Trga Krajine. Građani su rekli da decu više ne puštaju na trg“, rekao je Lukač.

Napominje da je u proteklom ratu 23 hiljade ljudi dalo život za Srpsku, a niko nije tražio da se trg nazove po nekom od njih.

„Čak nijedna jedinica nije tražila da se trg zove po njima. Ovđe jedna grupa insistira da se promijeni ime trga i spriječe sve aktivnosti. Davor je fizički sprečio dečji turnir. Zimzograd je takođe uklonjen. Sad je i novogodišnji koncert otkazan. Davor je uzeo sebi za pravo da određuje ko može da dođe“, rekao je ministar.

Napominje da su pokušali da uruče Davoru poziv za saslušanje, ali je Dragičević to odbio.

Lukač je rekao da je Davoru advokat, Ifet Feraget, sugerisao da ne primi taj poziv i napravio mu medveđu uslugu.

„Drugi dan su policajci pokušali da mu uruče poziv. Međutim, on je bežao i došao na trg gde je i uhapšen“, rekao je Lukač.

(Tanjug)