Lukašenko: Rusija insistira na spajanju dve države

MINSK – Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je Rusija na nedavnom sastanku o integraciji dve ekonomije insistirala na spajanju dve države.

„Oni shvataju integraciju kao gutanje Belorusije. To nije integracija. To je inkorporacija. Nikad neću to prihvatiti“, rekao je Lukašenko, preneo je AP.

On je rekao da će se uvek boriti da Belorusija ostane suverena i nezavisna.

„Vaš prvi izabrani predsednik neće biti i poslednji“, dodao je on.

Lukašenko i Putin su se sastali prošlog petka na još jednoj rundi razgovora u Sočiju, ali nisu uspeli da postignu dogovor.

Spajanje sa Belorusijom mnogi doživljavaju kao strategiju da Putin ostane na vlasti i posle svog predsedničkog mandata koji ističe 2024. godine kao šef nove države, navela je američka novinska agencija.

I dok se Lukašenko opire naporima integracije, Kremlj je povećao pritisak zaustavljanjem isporuka nafte Belorusiji, koja se oslanja na Rusiju sa više od 80 odsto svojih energetskih potreba.

Lukašenko je rekao da će razgovori o bliskijim odnosima Rusije i Belorusije biti nastavljeni, ali da će na stolu biti samo pitanja integrisanja ekonomija.

