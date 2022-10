Lukašenko upozorava Ukrajinu

MINSK – Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je Minsk nezvaničnim kanalima upozoren da se pripema napad na Belorusiju sa teritorije Ukrajine.

Lukašenko je naveo da je rečeno da će to biti „Krimski most 2“, a da je njegov odgovor Kijevu bio da će im „Krimski most izgledati kao cveće“, ako dotaknu samo metar beloruske teritorije, prenosi agencija Belta.

Lukašenko je na sastanku sa vojnim i bezbednosnim zvaničnicima istakao da Minsk ne sme dozvoliti da bude rata na teritoriji Belorusije i da treba preduzeti sve mere da ga ne bude.

(Tanjug)

