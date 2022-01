Mafijaški bos bio u begu 20 godina, policija ga našla na Google Mapsu

Italijanska policija je zahvaljujući aplikaciji Google Maps uhvatila mafijaša koji je bio u begu skoro 20 godina.

Italian Mafia fugitive on run for 20 years caught after being spotted on Google Maps https://t.co/oO0dpFGsGm pic.twitter.com/lQBGDJL3dR

— New York Post (@nypost) January 5, 2022