Makron obećao bolje mere za zaštitu žena od nasilnika

PARIZ – Francuski predsednik Emanuel Makron obećao je danas nove mere za zaštitu žena koje zlostavljaju njihovi muževi ili emotivni partneri.

On je to napisao na svom Fejsbuk profilu zbog sve češćih ubistava žena od strane njihovih partnera ili supružnika i uz to objavio spisak sa imenima više od 50 žena koje su ubijene nakon pretrpljenog porodičnog nasilja, prenosi AP.

„Nacija nije mogla da vas zaštiti. Nasilje koje vas je ubilo – nas je razbolelo“, napisao je Makron i obećao nove mere i bolju primenu postojećih mera.

U Parizu je u subotu održan manji protest na kome su učesnici tražili jaču reakciju policije kada žena prijavi nasilje.

Francuske feminističke grupe istakle su da broj smrtnih slučajeva žena u porodičnom nasilju sve više raste.

(Tanjug)