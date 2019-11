Malta: Istraga o ubistvu novinarke-uhapšen biznismen na jahti

VALETA – Na Malti je danas uhapšen jedan od najpoznatijih biznismena u zemlji nakon što je policija presrela njegovu jahtu.

Pozivajući se na neimenovane izvore, Rojters prenosi da je biznismen Jorgen Feneč uhapšen u okviru istrage o ubistvu najpoznatije istraživačke novinarke u toj zemlji Dafne Karuana Galicije.

On je uhapšen dan nakon što je vlada objavila da razmatra pomilovanje muškarca osumnjičenog da je bio posrednik u tom ubistvu ukoliko on dovede istražitelje do naručilaca ubistva novinarke koja je istraživala korupciju.

Jahta uhapšenog isplovila je iz marine, osam kilometara severno od Valete, nešto pre zore.

Policija se ubrzo ukrcala na jahtu i naredila da se vrati u luku, prenosi Rojters.

Policija veruje da je muškarac, za kog se sumnja da je bio posrednik, bio veza između osobe osumnjičene za njeno ubistvo i ljudi koji su ga izveli, kao i onih koji su pomogli da se nabavi eksploziv korišćen u operaciji.

Dafne Karuana Galicija ubijena je pre dve godine kada je ispod njenog automobila eksplodirala podmetnuta bomba, a do sada su uhapšene tri osobe za koje se smatra da su izvršile ubistvo.

(Tanjug)