Malta: Roditelji imaju pravo žalbe, uključio se i MSP Srbije

VALETA – Vlada Malte stala je danas u odbranu svoje odluke da odbije izdavanje boravišne dozvole za 22, uglavnom srpske dece, ističući da će deca tako izbeći rizik da žive u siromaštvu, a roditeljima dece na raspolaganju je pravo žalbe.

Sekretarka Parlamenta Malte Julija Faruđa Porteli izjavila je da roditelji poreklom iz zemalja koje nisu članice EU imaju pravo žalbe na odluku da se njihova deca deportuju sa Malte u matične zemlje.

Kako je navela Porteli, u slučaju žalbe roditelja njihovim slučajevima bi se bavio nezavisni sud.

Prema njenim rečima, vlada te zemlje donela je odluku da deportuje decu sa Malte vodeći se „njihovim najboljim interesima“ kako bi izbegla da ih suoči sa rizikom da žive u siromaštvu, prenosi „Tajms of Malta“.

U slučaj se uključilo i srpsko Ministarstvo spoljnih poslova, tako da srpski ambasador u Italiji sutra putuje na Maltu.

„Zamolili smo ih da još jednom razmotre celu tu situaciju. Ja sam danas razgovarao telefonom i sa svojim kolegom ministrom spoljnih poslova Abelom, on je obećao da će to preneti Vladi Malte. Ono što je sigurno to je da neće doći do nikakvih preduzimanja mera pre božićnih i novogodišnjih praznika, kao što je to neko objavio“, istakao je šef diplomatije Ivica Dačić, prenosi RTS.

Dodao je da će ta legalna procedura i dalje biti u toku, što znači da će svaka od tih porodica imati pravo žalbe i da će se svaki slučaj pojedinačno razmatrati.

„Ukupno je reč o 27 porodica sa područja bivše Jugoslavije“, naveo je Dačić.

(Tanjug)