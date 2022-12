Mandić: Nadam se da će u Crnoj Gori doći vreme dijaloga i sporazumevanja

PODGORICA – Jedan od lidera DF-a i predsednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić izjavio je danas da se nada da će u Crnoj Gori doći vreme dijaloga i sporazumevanja, ukazujući da srpski narod poštuje prava drugih naroda da misle i izjašnjavaju se kako žele, ali da traži i da se Srbima poštuje pravo da baštine tradicionalni srpski identitet i da budu Srbi.

Mandić je to rekao na Međunarodnoj naučnoj konferenciji pod nazivom „Velika narodna skupština – Podgorička skupština ujedinjenja 1918. godine“ koja se održava u Srpskoj kući u Podgorici.

Mandić je istakao da je bilo važno osloboditi ljude u Crnoj Gori i da se u tome uspelo 2020. godine, preneo je RTCG.

Mandić je istakao da kao srpski političar u Crnoj Gori ima pozitivan odnos prema Podgoričkoj skupštini i njenom nasleđu i ukazao da su se 1918. u Crnoj Gori svi izjašnjavali kao Srbi, a da to danas, naravno nije tako i da Srbi poštuju prava drugih da se izjašnjavaju kako žele.

On je naglasio da je ujedinjenje 1918. godine bilo želja celog naroda.

Mandić je podsetio da su se Crna Gora i Srbija razdvojile 2006. godine, ali da ni danas ne može da se nađe konsenzus o ključnim pitanjima.

„Nama je bilo važno da oslobodimo ljude u Crnoj Gori i to smo uspeli 2020. godine. Ali pravim predstavnicima srpskog naroda, voljom međunarodnog faktora, ne dozvoljava se da uđu u Vladu, što je jedinstven primer na prostorima bivše Jugoslavije. A sve se to dešava, iako je srpski narod dominantno zaslužan za demokratske promene u Crnoj Gori“, naveo je Mandić.

Prema njegovim rečima, na sednici crnogorskog parlamenta 12. decembra će se videti da li mogu da se izaberu sudije Ustavnog suda, što je važan uslov za sprovođenje fer i slobodnih izbora.

(Tanjug)

