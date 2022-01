Mandic: Ostavke Krivokapica i Abazovica pa prevremeni izbori

PODGORICA – Jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić rekao je da će taj savez inicirati nove razgovore lidera svih stranaka skupštinske većine, kako bi se prevazišla teška politička kriza.

On je u emisiji „Argumenti“ na TVCG naveo da čelnici izvršne vlasti Zdravko Krivokapić i Dritan Abazović treba da podnesu ostavke i da pomognu da se u parlamentarnoj većini postigne kvalitetan dogovor.

Mandić tvrdi da niko nema pravo da izda većinsku volju naroda od 30.avgusta 2020.godine.

„Kad budemo imali, ili registrovali konkretnu akciju onda ćemo moći da ukažemo da li je bilo ili ne izdaje narodne volje. Ovde smo na raskrsnici, odlučuje se o sudbini Crne Gore“, kazao je Mandić.

Ova Vlada, kako kaže, nema podršku u parlamentu više od šest meseci. On je podsetio da je predlagana i rekonstrukcija, da se došlo do 38 poslanika za to, ali da je URA bila protiv.

„Mi smo predložili novu vladu uz podršku 41 poslanika, ali onda ni to nije prošlo. Najpoštenije rešenje u takvoj situaciji su prevremeni izbori“, rekao je Mandić.

On je rekao da će DF uložiti još jedan napor da se dođe do najboljeg rešenja za građane. Kazao je da nakon teških reči između čelnika izvršne vlasti, sada imamo odluku preko Whatsapp grupe da Vlada predloži skraćenje mandata parlamentu.

„DF će pokušati da obavi razgovore sa liderima parlamentarnih stranaka parlamentarne većine da pokušamo kao ljudi do dođemo do nekog rešenja. Mi smo ozbiljni ljudi. Od svađe i vike korist ima samo Demokratska partija socijalista“, kazao je Mandić, lider Nove srpske demokratije.

On je rekao da treba sesti i videti kako da skupštinska većina pređe tešku krizu.

„Bilo bi ljudski da Zdravko Krivokapić i Dritan Abazović podnesu ostavke jer bi to pomoglo skupštinskoj većini da nađe zajednički jezik. Ali to nije ono što bi pojedinačno svako želeo“, kaže Mandić.

On je naveo da treba sačekati i videti dalji rasplet, ističući da je Front spreman i za proteste ako treba da bi se odbranila izborna volja građana.

Treba se zapitati da li je normalno da trojica ili četvorica poslanika traže svu vlast za sebe, dodao je.

On je naglasio da su podržavali Vladu koja nije demontirala raniji režim DPS-a, koji je, kako je rekao, najveći problem.

„Ova vlada nije bila u stanju da oduzme jedan ‘majbah’ Milu Đukanoviću, a ne da otvori jednu krupnu priču i uhvati ‘krupne ribe’ u Demokratskoj partiji socijalista. Najveći problem Crne Gore su DPS i bivši režim“, ukazao je Mandić.

On je pojasnio da svakome treba da bude jasno da mnoge od zakazanih skupštinskih sednica neće moći da budu održane ako ne bude većine prilikom izglasavanja dnevnog reda.

Mandić kaže i da je upravo Krivokapić u decembru prošle godine kazao da je ideja Fronta o vanrednim izborima u maju ove godine loša, a sada baš aktuelni premijer traži izbore u maju.

„Mislim da ljudi koji su ušli u politiku a nisu se nikad time bavili ponekad ne znaju osnovna pravila tog posla“, naglasio je Mandić.

(Tanjug)

