Mandić pita Kenteru: Ko određuje šta je u interesu CG

PODGORICA – Predsednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera DF Andrija Mandić reagovao je na izjavu bivšeg direktora ANB Sava Kentere, da oni koji ne poštuju Crnu Goru i njene institucije nemaju šta da traže u ovoj državi, i upitao ko određuje šta je u interesu Crne Gore.

Mandić je rekao da u Crnoj Gori očigledno strane agenture deluju u dve grupe – Agenture koje deluju u interesu države i agenture koje deluju protiv interesa ove države.

„Ko procenjuje o tome šta je u interesu države? Nekadašnji predsednik Parlamenta kaže da je to Ustav, a on kaže da se vlast ne može uspostaviti bez slobodno iskazane volje građana pa narodni predstavnici koji su na izborima dobili podršku građana oni koji procjenjuju taj interes. Ako ti predstavnici, kada im građani daju mandat, dođu i suoče se činjenicom da zapadna agentura deformiše politički život i ne dozvoljava da se realizuje narodna volja i dobije svoj iskaz kroz vladu. Kako to tumačite, a znate da iza toga stoje zapadne agenture koje zastupaju interese svojih država“, upitao je Mandić.

Mandić kaže da mu je razumljivo da oni zastupaju u tom interesu, ali je mišljenja da treba da se deluje protiv toga.

„To je interes njihove države a ne naše. Mislim da je Savo Kentera napravio previd jer imate 20 godina iskustva kontakata sa inostranim bezbednosnim sektorom i znali ste gde je granica. Mislim da ovde niste znali gde je granica jer procenjujete da rade u interesu države a interes ove države je slobodno iskazana volja građana i to je jedini zakon i pravilo koji treba da važi u Crnoj Gori“, istakao je Mandić, prenela je podgorička Adria tv.

Kentera je prethodno izjavio da nije slučajno da je smenjen na dan rođendana ruskog predsednika Vladimira Putina.

„Ja u slučajnosti ne verujem kada su ove stvari u pitanju”, naveo je Kentera i istakao da ne mrzi Srbe i da nije protiv sprskog naroda i SPC.

“Moji drugovi su iz Srbije, onda bih bio protiv njih. Moj otac je napravio crkvu, poštovao je. Ja sam protiv delova SPC, Srba, Albanaca i koga kod hoćete koji rade protiv interesa ove države. Ne očekujem da bilo ko voli ovu državu, ali je moraju poštovati“, rekao je on.

Dodao je da oni koji ne poštuju Crnu Goru i njene insitutcije nemaju šta ovde da traže i da treba da idu tamo, gde im je ta druga državama milija.

„Ja nemam problem da to kažem“, rekao je i dodao da je svako kome je zabranjen ulazak u Crnu Goru na spisku sa razlogom i da to nema veze da tim da li su Srbi ili Crnogorci.

„Ima veze sa tim jesu li na ovaj ili onaj način povezani sa urušavanjem državnog poretka ove države i ruskog malignog utucaja“, naveo je, između ostalog, Kentera.

(Tanjug)

