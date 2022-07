Mandl: Srbija pod nadzorom zbog Rusije i Kosova

BEČ – Poslanik u Evropskom parlamentu Lukas Mandl iz redova Narodne partije Austrije (OVP) i lobista kosovskih Albanaca, opet oštro kritikuje Srbiju i ocenjuje da se zbog rata u Ukrajini i „nejasnog pozicioniranja prema Rusiji“ Srbija nalazi pod posebnim nadzorom.

Mandl koji je predsednik austrijskog društva „Prijatelji Kosova“, je, u izjavi agenciji APA,kazao da je zbog toga ponovo uismerena pažnja na pitanje Kosova.

„Vlada Srbije blokira svojoj zemlji i građanima šanse na budućnost“, ocenio je on. Mandl je rekao da je Srbija najveća zemlja regiona i da bi, kao Nemačke Zapadnog Balkana, mogla da deluje kao privredni motor, ali uz preduslov „fer ophođenja prema susedu Kosovu“.

Mandl smatra pristupnu perspektivu, pod trenutnim okolnostima, malo verovatnom.

„U političkoj spremnosti za pristupom je Srbija među zemljama regiona jasno na začelju. A za to odgovornost snosi jedino srpska vlada“, tvrdi on.

Mandl je apelovao na preostalih pet zemalja EU, koje nisu priznale Kosovo, da to učine.

Ukazao je da je među poslanicima spremnost na razgovor veći nego što je to prisutno kod vlada i apelovao na pet država EU da više slušaju svoje evropske poslanike.

(Tanjug)

