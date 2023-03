Marfi: Nismo i nećemo biti neprijatelji srpskog naroda gde god da on živi

SARAJEVO – Američki ambasador u BiH Majkl Marfi izjavio je da ne postoji nijedan razlog da građani Republike Srpske, i bilo ko u BiH, imaju strah od SAD ili da imaju nepoverenje prema SAD.

„Nismo sad, niti smo ikad, niti ćemo biti neprijatelji srpskog naroda gde god da on živi. Isto govorim i javno i privatno“, kazao je Marfi u intervjuu za banjalučke Nezavisne novine, komentarišući odluku Vlade Republike Srpske da prekine komunikaciju sa američkim diplomatama u BiH.

Marfi je rekao da misli da je važno da se napravi razlika između onog što on zove agresivni neistiniti diskurs koji propagiraju pojedini predstavnici političke elite u Republici Srpskoj u svojim medijima i mišljenja običnih građana Republike Srpske.

„To su dve potpuno različite stvari. Ja duboko poštujem građane Bosne i Hercegovine gde god oni žive, i znam da su ljudi ovde dovoljno mudri da bi mogli da dozvole sebi da upadnu u zamku nečega što je potpuno očigledno neistiniti diskurs i pokušaj manipulacije, bez obzira na to da li takve manipulacije dolazile od političara iz Banjaluke ili iz Sarajeva ili Mostara“, kaže Marfi.

Veruje da je ono što, kako kaže, vidimo u Republici Srpskoj pokušaj da se stvori strah s ciljem koji ide u korist onima koji takve informacije plasiraju u javnost.

„Oni koji to čine su sebični i skučeni. A da li sam time iznenađen, pa i ne baš. Oni koji samo žele da odvrate pažnju od vlastitog ponašanja, vlastitih akcija, to se posebno odnosi na političke lidere, često kreiraju upravo takvo okruženje koje sam vam opisao. Sve je to u cilju manipulisanja javnim mnjenjem“, kaže Marfi i dodaje:

„Želim da kažem još nešto važno: Ne postoji nijedan razlog da građani Republike Srpske, kao uostalom i bilo ko u BiH, imaju strah od SAD ili da imaju nepoverenje prema SAD. Ja sam na prvoj pres-konferenciji koju sam imao Banjaluci veoma jasno rekao da SAD nisu ovde zato, niti da imaju plan da ukinu Republiku Srpsku. Nismo sad, niti smo ikad, niti ćemo biti neprijatelji srpskog naroda gde god da on živi. Isto govorim i javno i privatno“.

SAD, navodi, ne bi potrošile toliko vremena, energije i sredstava sve ove godine pomažući narodu Republike Srpske da gradi infrastrukturu, da razvija poljoprivredu, turizam, da zemlju raščisti]e od mina.

„Mogu da nabrajam do sutra čime smo sve pomagali narodu Republike Srpske. Ako ste neprijatelj, valjda ne radite takve stvari. Ako ste neprijatelj Republike Srpske, verovatno biste radili na tome da oduzmete građanima njihova prava, da skraćujete slobodu novinarima, da branite slobodu okupljanja, govora“, kaže američki diplomata.

Na konstataciju da su u SAD na predsednika Republike Srpske Milorada Dodika nekada gledali drugačijim očima i na pitanje gde je pukao taj odnos, te da li su se zapitali da li je možda krivica i do njih, Marfi kaže da se Dodik „drastično promenio“ i da je „Srpsku poveo u pogrešnom smeru“.

„Možda bi gospodin Dodik trebalo da posluša zadnji hit Tejlor Svift. Nekada davno gospodin Dodik, haj’mo ga nazvati originalni Dodik, bio je političar koji obećava. Bio je posvećen napretku i izgradnji pomirenja među ljudima. Želeo je bolju budućnost za svoju zemlju i ljude koji u njoj žive. Taj čovek se drastično promenio. Danas on koristi populizam i ksenofobiju kako bi sprovodio svoje usko definisane interese, a RS poveo u pogrešnom smeru“, kaže Marfi.

On kaže da ono što Dodik sada govori je na štetu Republike Srpske i ljudi za koje, kako navodi, tvrdi da ih predstavlja.

„Politika SAD se, međutim, ne kreira na osnovu ponašanja jednog čoveka, bilo da se radi o Banjaluci, Sarajevu ili Mostaru. Dodik negira postojanje Bosne i Hercegovine. Tvrdi da je Republika Srpska država, nešto odvojeno od BiH. Sve te stvari otežavaju Bosni i Hercegovini da postane članica Evropske unije, na primer. On negira genocid u Srebrenici, od građana RS pokušava da oduzme njihova temeljna prava i slobode, itd“, naveo je Marfi i dodao:

„Sve to radi on, a ne neki imaginarni neprijatelji. Ako biste obične ljude pitali šta je ono što njih muči, o čemu brinu, oni žele vladavinu prava, bolje poslovno okruženje, nešto da se preduzme protiv rasta cena komunalija i slično. I žele da njihova deca ostanu sa njima, a ne da svoju budućnost moraju graditi negde drugde“.

(Tanjug)

