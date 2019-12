Marinković: Predstavićemo naše fakte o Kosovu u Kongresu

VAŠINGTON – Potpredsednik Skupštine Srbije Vladimir Marinković razgovarao je u Vašingtonu sa direktorom u Stejt department za Centralnu i Istočnu Evropu Dejvidom Kostelancikom o unapređenju odnosa između Srbije i SAD i mogućem odblokiranju dijaloga Beograda i Prištine.

Marinković za Glas Amerike kaže da je potegnuo pitanje strateškog partnerstva između dve zemlje, ne samo na planu politike, nego i ekonomije.

Imao je sastanke sa članovima Kongresa pretežno iz Republikanske stranke: Stivom Stajversom, kopredsedavajućim srpskog kokusa, Robert Aderholtom, liderom republikanske manjine u Predstavničkom domu Kevinom Mekartijem, Džonom Vilsonom i Polom Gosarom, koga opisuje kao vrlo bliskog predsedniku Trampu.

Na pitanje da li je preneo reči predsednika Aleksandra Vučića da nije optimista po pitanju kompromisnog rešenja za Kosovo, Marinković kaže da Srbija traži podršku i nove saveznike.

„Mi treba da budemo još agresivniji i proaktivniji u tom domenu, da stičemo još saveznika koji znaju situaciju sa kojom se Srbija suočava i ceo region. Naravno, jako nam je bitno da razgovaramo ovde u Americi i dobijemo podršku za naše legitimne interese, da Amerika prosto shvati da Srbija ima legitimne interese na Kosovu, da želi da ih zaštiti i da mi nećemo i ne smemo kao narod i kao država da dozvolimo da budemo poniženi, već se zalažemo za jednu ‘vin-vin’ situaciju (u kojoj niko ne gubi, prim aut)“, rekao je Marinković.

Zalažemo se i podržavamo opciju, ističe on, u kojoj će se poštovati interesi i albanskog naroda, ali da bez ostvarivanja i dela interesa srpskog naroda pogotovo na Kosovu i Metohiji, nema dugoročnog mira, nema dugoročnog rešenja, a kamoli neke saradnje u ekonomskom ili nekom drugom smislu, ili pomirenja.

Marinković je negirao da je bilo pritisaka da se reši ubistvo braće Bitići, već da su republikanski kongresmeni pričali o ekonomiji.

„Kongresmen Stajvers će doći, nadam se do kraja godine, sa jednom privrednom delegacijom u Srbiju, sa delegacijom poslovnih ljudi, koji žele da investiraju u Srbiji, to su domeni: energetika, vojna saradnja, mogući aranžmani kada je u pitanju kupovina američkog naoružanja to su neke teme koje republikance zanimaju i za koje smo mi spremni da razgovaramo i da unapređujemo. Da diversifikujemo našu energetski politiku i snabdevanje gasom, pošto smo sada potpuno zavisni od ruskog gasa, to su neke ideje i to je strateški plan Srbije“.

Navodi da je bilo reči o tome da Srbija želi da sagovornici u Americi, Kongres pre svega, čuju o zločinima OVK.

„Mislim da ćemo to organizovati tokom trajanja Molitvenog doručka, u prvoj nedelji februara. Ja sam o tome razgovarao sa kongresmenom Stajversom, on je vrlo voljan da organizujemo jednu prezentaciju gde ćemo predstaviti informacije i fakte o tome šta se sve dešavalo na teritoriji Kosova i Metohije u proteklih 10 godina, pogotovo kada je u pitanju uništavanje naše crkvene i kulturne baštine i naravno, stalni, svakodnevni pritisak koji se vrši od strane privremenih institucija i njihovih predstavnika“, kazao je Marinković.

Bilo je reči i o situaciji u parlamentu Srbije i odnosom sa opozicijom.

„Nisam stekao utisak da je njima važno da taj deo opozije koji faktički bojkotuje i ovaj dijalog uz učešće evroparlamentaraca. Meni je gospodin Kostelancik decidno rekao da on ne može da razume ideju bojkota, i da ne može da shvati koji su to razlozi i zašto neko objavljuje bojkot sedam meseci pred izbore i da to apsolutno nije prihvatljivo za SAD“, rekao je potpredsednik Skupštine Srbije Vladimir Marinković za Glas Amerike.

(Tanjug)