Maroko: Spasioci blizu decaka koji je upao u bunar

ŠEFŠAUEN – Napori da se spasi dete koje je upalo u bunar u blizini grada Šefšauen na severu Maroka se približavaju kraju.

Dečak, koga su lokalni mediji identifikovali kao Rajana (5), se igrao u blizini bunara, kada je pao u ambis dubok 32 metara kroz uzanu rupu, široku 25 centimetara.

Spasilačka operacija, koju vodi Marokanski direktorat za civilnu zaštitu, traje od utorka, preneo je BBC.

„Spašavanje deteta je sve bliže. Naša srca su uz porodicu, molimo se da on bude sa njima što pre je moguće“, rekao je portparol vlade Mustafa Baitas u četvrtak uveče.

Iako je pretrpeo veliki pad, snimak kamere koja je spuštena u bunar pokazao je da je dečak živ i svestan, iako se čini da je pretrpeo manje povrede glave.

Spasioci su mu spustili masku za kiseonik, hranu i vodu, a medicinski tim čeka u pripravnosti, spreman da pruži pomoć detetu.

I helikopter je u blizini, spreman da ga odvede hitno u bolnicu kada ga budu izvukli iz bunara.

Do četvrtka uveče, spasioci su saopštili da su iskopali rupu duboku 24 metara, ali im je u tom trenutku nedostajalo još šest do osam metara da dođu do deteta.

(Tanjug)

