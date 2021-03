Mas: EU duplo više vakcinisala od Kine i Rusije

BERLIN – Ministar inostranih poslova Nemačke Hajko Mas istakao je danas da, ako bi se poredila EU sa Kinom i Rusijom u oblasti vakcinacije, onda je Unija po glavi stanovnika duplo više vakcinisala.

Mas je na pitanje o procesu vakcinacije u Srbiji i kritika zbog vakcina iz Kine i Rusije, kazao da u Nemačkoj postoje određeni ljudi koji kritikuju one koji su primili vakcine iz tih zemalja.

Naglasio je da nije njegova stvar da to komentariše.

Dodao je da je čuo da je Kina obećala vakcine jednom krugu od preko 46 zemalja.

„Ništa me ne pogađa od toga. Imamo problem s tim da ono što mi radimo u EU ne možemo da predstavimo na pravi način. Ako bi to uradili na pravi način ne bi morali da se stidimo pred ostalima. Moramo razgovarati u EU da inicijativa Kovaks, čiji smo najveći donator, što pre isporuči vakcine, a do kraja maja će to učiniti u više od 100 zemalja“, rekao je on dodajući da je za Zapadni Balkana iz tog programa predviđeno million vakcina, od kojih 300.000 za Srbiju.

Podsetio je da Biontek-Fajzer, evropsko-američka kompanija koja će ove godine proizvesti preko dve milijarde vakcina.

„Ako pogledate te brojke ne morate da se uzbuđujete ako se vakcine iz Kine i Rusije isporučiju. Ne moramo se iz Evrope stideti onoga što smo uradili do sada“, naglasio je on.

(Tanjug)

