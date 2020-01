Mas poziva na jačanje borbe protiv antisemitizma

Nemački ministar spoljnih poslova Hajko Mas založio se za jačanje napora u borbi protiv antisemitizma da bi se sprečio mogući odlazak mnogih Jereja iz zemlje.

U članku u današnjem izdanju nedeljnika Špigl (Der Spiegel), Mas je rekao da nemački političari moraju da učine više, ali jedno ne mogu da urade a to je da „zamene solidarnost u svakodnevnom životu“.

Masove izjave date su dan uoči 75. godišnjice sovjetskog oslobadjanja nacističkog logora Aušvic i u vreme kad raste zabrinutost u Nemačkoj i drugde u Evropi oko antisemitizma.

U oktobru je jedan muškarac pokušao da provali u sinagogu u Haleu na najsvetiji jevrejski praznik, i kasnije je ubio dva prolaznika pre nego što je uhapšen. Osumnjičeni je objavio preko interneta antijevrejsku izjavi pre napada.

Mas je rekao da je antisemitizam postao deo svakodnevnog života danas za Jevreje u Nemačkoj i da ga ne čudi da je svaki drugi Jevrejin u Nemačkoj pomislio na mogućnost napuštanja zemlje.

„Moramo hitno preduzeti kontramere da se takve misli ne bi pretvorile u gorku realnost i da ne dodje do masovnog egzodusa Jevreja iz Nemačke. To da se ljudi jevrejske vere više ovde ne osećaju kao kod kuće je noćna mora i sramota 75 godina od oslobadjanja Aušvica“, napisao je on.

Mas je rekao da suviše malo zemalja EU ima nacionalne komesare za borbu protiv antisemitizma. On je rekao da će Nemačka, kada preuzme rotirajuće predsedavanje Evropskom unijom u drugoj polovini godine, pojačati borbu protiv mržnje i dezinformacija preko interneta.

Rekao je da bezbednost jevrejskih objekata i zajednica mora da bude poboljšana širom Evrope. Nemačka će u u tu svrhu ove godine dati Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) 500.000 evra.

Glavni jevrejski vodja u Nemačkoj Jozef Šuster rekao je za dnevnik Tagesšpigel da je primetio promenu u društvenoj klimi u poslednjoj deceniji, ukazujući izmedju ostalog na rast ekstremnodesničarske partije Alternativa za Nemačku (AfD).

Upitan da li Jevreji u Nemačkoj sede sa spakovanim koferima, Šuster, koji je na čelu Centralnog saveta Jevreja, rekao je da ne bi to tako drastično rekao. „Da li postoji Evropska zemlja gde su stvari bolje? I jevrejske prostorije su bile na meti napada u SAD takodje, a niste bezbedni od terorističkih napada čak ni u Izraelu“, rekao je on.

