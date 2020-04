Masakr: Zubni tehničar ubio najmanje 10 osoba širom provincije

Najmanje 10 osoba, među kojima je i jedan policajac, ubijeno je danas u pucnjavi u kanadskoj provinciji Nova Škotska.

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique . There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. He’s described as a white man, bald, 6’2-6’3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn

Njih je iz vatrenog oružja ubio 51-godišnji Gabrijel Vortman, na nekoliko lokacija širom provincije, a policija je saopštila da još pokušavaju da utvrde koliko je tačno osoba ubijeno, prenosi Rojters.

#Colchester: Gabriel Wortman may be driving what appears to be an RCMP vehicle & may be wearing an RCMP uniform. There's 1 difference btwn his car and our RCMP vehicles: the car #. The suspect's car is 28B11, behind rear passenger window. If you see 28B11 call 911 immediately. pic.twitter.com/yyeOeBt8Ui

— RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020