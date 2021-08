Mediji EU: Atentat u Kabulu težak udarac Bajdenu, nova pretnja Zapadu

Krvavi napad terorista Islamske države (IS) u Kabulu je „najcrnji scenario“, težak udarac oslabljenom američkom predsedniku Džozefu Bajdenu (Joseph Biden) i pokazuje da IS u Avganistanu želi da izazove gradjanski rat, dokaže da će oni, žešći od talibana islamisti, vladati Avganistanom i krenuti u globalni džihad, pre svega protiv Zapada.

To danas u osvrtima naglašavaju mediji u Evropskoj uniji, uz ocene da su „sinovi (bivšeg samozvanog) kalife Al-Bagdadija“, kako navodi italijanski list „Republika“, ubijanjem civili i američkih vojnika pokazali da oni kontrolišu Kabul, kao i deo Avganistana, a ne talibani i da su time uspeli da zadaju udarac najvećem protivniku, Amerikancima.

Poljski dnevnik „Politika“ navodi da je „pobeda Davida (talibana) nad Golijatom (Amerikancima) pokazala da je odlično orudje regrutovanje muslimana celog sveta u sveti rat džihad“.

I, kako podvlači, „puštanje na slobodu na hiljade ekstremista u Avganistanu je talibanima suprotstavljenoj Al-kaidi i Islamskoj državi obezbedilo nove opasne borce“.

Španski list „Pais“ obelodanjuje da su zapadne obaveštajne službe znale, ali nisu mogle da spreče „uspavane teroriste“ islamskih ekstremista da krenu u samoubilačke napade.

Holandski dnevnik „NRC“, poput francuskih listova „Mond“ i „Figaro“, predočava da je pokolj civila i američkih vojnika „gorak poraz za Bajdena koji jeste najavio odmazdu teroristima… ali Bajden više ne može da spase sam sebe“.

Nemački dnevnik „Frankfurter algemajne cajtung“ predočava da su krvavi atentati u Kabulu definitivno zapečatili što brži odlazak zapadnih vojnika, „jer oni vojnici koji tamo ostaju su nezaštićeni ciljevi terorista“.

Nemački portal Dojče vele objašnjava da su još pre napada američki zvaničnici stavljali do znanja da bi do napada islamista na aerodrom u Kabulu moglo doći i da će to biti strategijski udarac Islamske države „kako na SAD, tako i na talibane, čije rukovodstvo pokušava da dokaže da je u stanju da kontroliše zemlju“.

Pariski dnevnik „Mond“ zaključuje da Amerikanci, čak i ako su znali, nisu bili u stanju da spreče atentate i da sad SAD nemaju drugog izbora već da nastave svetsku bitku protiv islamskog terorizma… uprkos sećanju na pogubne američke greške u proceni terorističkih opasnosti u prošlosti“.

Džihadisti su danas svetska opasnost i Amerika i njeni saveznici su i dalje glavni ciljevi ekstremista, zaključuje pariski „Mond“.

(Beta)

