Medvedev raspustio vladu, biće zamenik šefa Saveta bezbednost

MOSKVA – Ruski premijer Dmitrij Medvedev raspustio je danas vladu Rusije, a ruski predsednik Vladimir Putin planira da ga imenuje za zamenika predsednika Saveta bezbednosti, kojim Putin predsedava.

Medvedev je podneo ostavku na premijersku funkciju nakon razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, koji mu se zahvalio na radu, prenosi Tas s.

„Želim da vam se zahvalim na svemu što je urađeno u ovom stadijumu našeg zajedničkog rada, želim da izrazim zadovoljstvo postignutim rezultatima“, rekao je Putin na sastanku sa kabinetom ministara.

Istovremeno, Putin je objavio nameru da u Savetu za bezbednost postavi novu funkciju, zamenika predsednika, i da želi da Medvedeva imenuje na to mesto.

„Smatram da je to moguće i to ću učiniti u narednim danima. Uvešću funkciju zamenika šefa Saveta bezbednosti. Kao što je poznato, predsednik Rusije je šef Saveta bezbednosti. Dmitrij se uvek bavio tim pitanjima. Sa stanovišta unapređenja naše odbrambene sposobnosti i bezbednosti, verujem da je to moguće i zamolio sam ga da ubuduće rešava takva pitanja“, rekao je Putin.

Podsetio je da je Medvedev bivši predsednik i šef vlade za skoro osam godina.

„To je verovatno najduže da je iko bio na toj poziciji u novijoj istoriji“.

Govoreći o budućem angažovanju Medvedeva, ruski lider je naglasio da jasna grupa predsedničkih obaveza i vladine obaveze, mada je predsednik odgovoran za sve.

Prema njegovim rečima, skup predsedničkih ovlašćenja prvenstveno obuhvata bezbednosna i odbrambena pitanja.

Naglasio je da uskoro biti izmenjen zakon kako bi se Medevedev imenovao.

„Uskoro ću zatražiti podršku poslanika, ali pravni eksperti treba da iznesu svoje ocene“, rekao je Putin.

Ruski Savet bezbednosti je ustavno telo zaduženo da skicira odluke predsednika po pitanju strategije razvoja zemlje, očuvanja vitalnih interesa građana, društva i države od spoljnih i unutrašnjih pretnji i unapređenja jedinstvene državne politike kako bi se osigurala nacionalna bezbednost.

Putin predsedava Savetom bezbednosti na osnovu svoje predsedničke funkcije. U tom telu takođe se nalazi sekretar Saveta bezbednosti, trenutno Nikolaj Petrušev, stalni i nestalni članovi koje imenuje predsednik.

Medvedev je nakon objave izjavio da je ispravno da se raspusti vlada uoči ustavnih promena koje planira ruski predsednik.

„Vladimir Vladimirovič ne samo da je izneo značajne prioritete za našu zemlju u narednoj godini, već je izneo i razne fundamentalne promene u Ustavu Ruske Federacije. Nakon što se usvoje te izmene one će doneti značajne promene ne samo u raznim tačkama ustava, već i u ravnoteži snaga uopšte – u „, rekao je Medvedev.

Inače, Medvedev drži rekord u novijoj ruskoj istoriji kao predsednik koji je više od sedam godina i osam meseci na vlasti.

Sadašnja ruska vlada formirana je u maju 2018. godine i sastoji se od 22 ministra, 10 potpredsednika vlade i jednog zamenika premijera.

Ruski predsednik Vladimir Putin naložio je danas odlazećoj vladi Dmitrija Medvedeva da obavlja svoje dužnosti do formiranja novog kabineta.

„Molim vas da obavljate svoje dužnosti do formiranja novog kabineta“, rekao je Putin na sastanku sa članovima vlade i naveo da uskoro planira da se sastane sa svakim članom ponaosob.

„Sastaću se sa svakim od vas“, rekao je Putin.

Ranije danas Medvedev je objavio da je njegova vlada raspuštena i ocenio da je to ispravno u skladu sa predlogom predsednika Putina o ustavnim promenama.

Prema članu 111 ruskog Ustava, nominacija novog premijera podnosi se najkasnije dve nedelje nakon raspuštanja kabineta.

(Tanjug)