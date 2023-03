Mehmedović najavio žestok otpor nametanju nove odluke Šmita

SARAJEVO – Povodom moguće nove odluke visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita kojom bi bila promenjena odluka od pre šest meseci, oglasio se zastupnik Stranke demokratske akcije (SDA) u Predstavničkom domu PSBiH Šemsudin Mehmedović tvrdnjom da bi to, kako je naveo, Bosance dovelo u podređeni i ponižavajući položaj.

Mehmedović kaže da bi novo nametanje odluke Šmita inaugurisalo nadvlast kantona nad entitetom FBiH.

„Tvrdim da nije cilj deblokada uspostavljanje Vlade FBiH, već se radi o uvođenju blokada Bosancima da se u budućnosti bore protiv separatizma i blokada koje bi došle iz zapadne Hercegovine preko supremacije kantona u formiranju vlasti“, kaže Mehmedović.

Šest meseci od izbora u BiH, u Federaciji još nije formirana vlada, a rok ističe 6. aprila.

Mehmedović tvrdi da je moguće nametanje nove odluke Šmita priprema terena za, kako kaže, vrlo krupna dešavanja.

„Bosanci se provociraju da sruše OHR u BiH, kako bi se HDZ legitimno povukao i reorganizirao samoupravu pod izgovorom da su Bošnjaci remetilački i antizapadni faktor“, rekao je Mehmedović.

On smatra da iz tog razloga protesti protiv Šmitovih najavljenih rešenja moraju biti organizovani ispred kancelarije EU, jer, kako navodi, „ovo je potpuno obesmišljavanje puta BiH u EU i 14 tačaka“.

„Zašto Nemačka i EU dopuštaju Šmitu da Bošnjake pretvara u građane drugog reda i nižu rasu? Da li Bošnjacima treba oduzeti političku samostalnost i onemogućiti političku ravnopravnost da bi bili prihvatljivi EU?! Nije li ovo verski rasizam?“, rekao je Mehmedović, preneo je sarajevski portal Klix.

Upitao je i da li Šmit najavljenim rešenjima uvodi aparthejd da bi, kako navodi, „počela realizacija Orbanovog plana o rešenju problema sa državom sa dva miliona muslimana“.

„Ako etničkim čistim kantonima iz zapadne Hercegovine date kontrolu nad Federacijom, dobili smo kontrolu i supremaciju Trećeg entiteta i HZ HB nad Federacijom: sledeći scanarijo će biti oduzeti SDA-u vlast u delu kantona sa bošnjačkom većinom i time je proces okončan. Pretvarati HDZ BiH u trajnu i nedodirljivu stranku je opasan signal da će marionete Zagreba i Beograda dobiti ključne poluge za trajnu vlast i trajnu potpunu kontrolu bošnjačke političke volje i suštinskih procesa u BiH, naravno otimajući nacionalna bogatstva Bosne. Ono što je Dejton uradio sa modelom Republike Srpske, sada PIC i Šmit rade preko pretvaranja HDZ u hrvatski Savez komunista u BiH“, rekao je Mehmedović.

Dodao je i da je ključno pitanje zašto PIC preko Šmita “ gura Bošnjake i bosanske snage u sukob sa Zapadom“.

„Koji je cilj i koji će biti rezultati? Radikalizacija Bošnjaka, nemiri, da Bošnjaci budu okrivljeni za rušenje i gašenje OHR-a, da se iz HDZ-a oglase i optuže Bošnjake za antizapadnu politiku, za terorizam – to je već viđeno ili da pomognemo Čovićevom savezniku Dodiku koji ne priznaje Šmita, da mu se pridružimo u bojkotu visokog predstavnika pa da budemo isti. Je li cilj da se Bošnjaci isporuče Dodiku na antizapadnim aktivnostima“, upitao je takođe Mehmedović.

Dodao je da ako Šmit, kao izvođač radova najuticajnijih u PIC-u, isporuči Federaciju BiH kao koloniju Hrvatske, Dodik će, kaže, dobiti snažan zamah da krene u novu ofanzivu.

„Ne zaboravimo, Dodik jača upravo ovakvim odlukama kakve planira Šmit da bi pogodovao i ugodio HDZ-u. Nije to samo jačanje HDZ-a već je to jačanje antizapadne klime u BiH. To je demonstracija kontrole hrvatsko-srpskih uslova za BiH. Ovo što se sada dešava je retuđmanizacija i remiloševizacija uz pomoć PIC-a i Šmita…“, naveo je Mehmedović i poručio:

„Nećete nas pokolebati! Imaćete žestok otpor!“, zaključio je Mehmedović.

(Tanjug)

