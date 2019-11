Micotakis: Neprijatelj je duvanski dim, a ne pušači

ATINA – Zabrana pušenja je smela inicijativa za zaštitu javnog zdravlja, neprijatelj je duvanski dim, a ne pušači, izjavio je danas premijer Grčke Kirjakos Micotakis na prezentaciji Nacionalnog akcionog plana za borbu protiv pušenja grčkog Ministarstva zdravlja.

Micotakis je istakao da su druge zemlje uspele da zabrane pušenje u javnim prostorima i da i Grčka to može da učini, prenela je Ana.

Nema više izgovora da se to ne može učiniti u Grčkoj, rekao je premijer, pozivajući sve Grke da se pridržavaju zakona protiv pušenja.

„Jedanaest zakonodavnih akata, predsedničke uredbe i ministarske odluke za 10 godina, sa rezultatima ravnim nuli. Ovo je tužan prikaz zabrane pušenja u zatvorenom prostoru, koja je navodno doneta 2009. godine“, rekao je Micotakis.

Napominje da se vlade nisu usudile da to sprovedu, administracije nisu preduzele ništa, a društvo je tolerisalo naviku, kao da pušenje ne utiče na naše zdravlje i kulturu, kao da je bezopasan detalj.

On je predstavio šokantne podatke o pušenju u Grčkoj, ukazujući da su pušači jedan od šest dečaka i jedna od osam devojčica starijih 15 godina, dok je 94,6 odsto populacije izloženo pasivnom pušenju.

Pušenje je uzrok, kako je rekao, 20.000 smrtnih slučajeva u zemlji godišnje, a zbog njega se ostvari 700.000 bolničkih dana koji koštaju milijardu evra.

Predstavljajući kampanju, čija je centralna poruka: „Zdravlje nas ujedinjuje: Savez za bolji život bez pušenja“, Micotakis je obeležio početak napora širom zemlje koje podržavaju kazne do 500 evra za one koji krše zakone protiv pušenja i do 10.000 evra za vlasnike prostorija koje tolerišu pušenje.

Ministar zdravlja Vasilis Kikilas rekao je da će zakon protiv pušenja biti strogo sprovođen.

„Bićemo veoma strogi u praćenju primene zakona. Zato smo doneli zakone za jačanje mehanizama kontrole, bez izuzetka. Naš cilj je univerzalna primena zakona o pušenju. Od svih građana, do svih građana“, naglasio je Kikilas.

Ministar zdravlja napomenuo je da nacionalni plan jača i štiti univerzalnu primenu zakona o pušenju i da se zasniva na četiri glavna stuba: promovisanje zdravstvenih i preventivnih mera za izbegavanje pušenja, posebno kod mladih starih 15 godina i starijih, zaštita nepušaca od pasivnog pušenja, podrška za prestanak pušenja i kontrola i regulisanje pitanja koja se odnose na nove duvanske proizvode.

