Milačić za Tanjug: Ovo je „blickrig“ na imovinu SPC

PODGORICA – Predsednik Prave Crne Gore, Marko Milačić, izjavio je danas da će se, pošto je vlast odlučila da blokira gotovo ceo grad, vernici i građani, koji se protive usvajanju predloženog zakona o slobodi veroispovesti, najpre okupiti kod Hrama Hristovog vaskrsenja.

Nisu, kaže, želeli da izazivaju incidente i sukobe sa policijom, jer žele da budu konstruktivni, a sve se, dodao je, odvija brzo.

Nakon okupljanja isped Hrama krenuće ka zgradi Skupštine, a na pitanje kako misle da se probiju do tamo, Milačić je u izjavi za Tanjug rekao da su već navikli na probleme i da će videti.

„U svakom slučaju odgovorićemo na to, mi smo ljudi koji branimo naše svetinje“, jasan je Milačić i dodao da će odgovor biti onakav kakav dolikuje.

Ističe da neće praviti incidente, već da samo žele da održe miran i dostojanstven skup sa kojeg treba da pošalju poruku ohrabrenja građanima.

Nećemo praviti incidente, želimo miran, civilizovan i dostojanstven skup.

Milačić, koji kaže da je celu noć proveo ispred zgrade crnogorskog parlamenta, rekao je da je vlast ovom blokadom pribegla još jednom novom sloju torture.

Grad, ističe, nikada kao danas nije bio blokiran, zatvoreni su svi prilazi u širem centru grada i sve, kaže, liči na okupaciju.

„To je dakle neviđeno, doveli su i konjicu, veiki broj policajaca pristiže iz svih gradova Crne Gore, kao da je reč o okupaciji, kao da mi okupirao Crnu Gora. Upravo oni to rade. Mi smo došli ovde da odbranimo Crnu Goru, a ne da je okupiramo“, rekao je Milačić.

Odgovarajući na pitanje da li je kraj institucionalno borbi, ukoliko se danas usvoji zakon, Milačić kaže da nije i da postoji i Evropski sud za ljudska prava u Strazburu. Milačić dodaje da će se truditi da se iskoriste sve pravne mogućnosti, ali smatra da pravdu, kako kaže, neće dobiti u institucijama Crne Gore.

“Branićemo ovu crkvu sopstvenim životima, ovo nije kurtoazna priča. Ovo nije figurativno rečeno. Ako usvoje ovaj zakon i ako krenu da dotaknu jedan zid jedne crkve i da prisvoje imovinu, odbranićemo to svojim životima. Neće uspeti da uđu u tu crkvu”, rekao je Milačić.

Milačić kaže da vlast želi da taj proces ne traje godinama, već su, kaže, ograničili sve na godinu dana i da se sve dešava preko upravnih sudova.

“Ne sada da se sporimo oko svake imovine i da to traje godinama. Oni žele da to oroče na godinu dana. Ovo je blickrig na imovinu SPC”, ocenio je Milačić.

Poručuje da će “mlađe generacije pocepati i taj zakon i neke druge odluke”.

“Ništa nije večno, ova vlast postoji 30 godina, pocepaćemo i taj zakon, pocepaćemo i odluku o ulasku u NATO, pocepaćemo i odluku o priznanju lažne države Kosovo, sve će to doći na red. I mlađa generacija to itekako ima u svojim genima i izborićemo se za to”, poručio je Milačić.

(Tanjug)