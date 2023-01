Milanović: Ako nije Ante Pavelić, onda je Andrej Plenković

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović komentarisao je danas u Petrinji premijera Andreja Plenkovića i njegovu eventualnu povezanost sa „aferom softver“, zbog koje je sredinom novembra uhapšena ministarka za regionalni razvoj i Fondove Evropske unije Gabrijela Žalac.

„Ko je AP? Je li Ante Pavelić? Nije. Koliko je prošlo vremena? Kninska Madame de Pompadour Žozefin Rimac i ova druga, Gabika, to su cure kalibrirane za veliki domet, a uhvatili su ih ko zadnje opančarke. I sve sad to izlazi van, to su lopine. Vidimo sad iz njihove komunikacije… Ako AP nije Ante Pavelić, onda je Andrej Plenković”, rekao je Milanović novinarima na ispraćaju 3. hrvatskog kontigenta u misiji NATO u Litvaniji.

Milanović tvrdi da je premijer Plenković svedok ove afere, da mu je situacija nezamisliva i da je, kako je kazao, „stvar zabrinjavajuća.

Ovim povdom je ponovo upitao šta državno tužilaštvo radi po pitanju ministra odbrane Marija Banožića i sugerisao da „postoji opasnost zaborava“.

Bivša ministarka Gabrijela Žalac uahpšena je zbog sumnjivog posla izrade softvera vrednog 2,16 miliona evra, koji je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Evropske unije dodelilo kompaniji Ampelos.

Ona je uhapšena u akciji Ureda evropskog javnog tužioca u Hrvatskoj, zajedno sa direktorom Centralne agencije za finansiranje i ugovaranje programa i projekata EU Tomislavom Petricom i još dve osobe.

Gabrijela Žalac i Josipa Rimac su, naime, razmenjivali poruke na temu afere softver i spominjale inicijale AP, pri čemu nije isključena mogućnost da je to aktuelni premijer Andrej Plenković, te da je to relevantno jer se time bavi evropsko tužilaštvo.

Smatraju i da je Andrej Plenković morao da se izjasni o ovim porukama i da kaže da li je na bilo koji način povezan sa ovim slučajem.

Josipa Rimac, nekadašnja državna sekretarka Ministarstva uprave i bivša kninska gradonačelnica, poznata i kao „kraljica HDZ-a“, uhapšena je krajem maja 2020. u sklopu velike akcije u Hrvatskim šumama.

(Tanjug)

