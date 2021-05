Milanović: Glavaš tražio donošenje odluke

ZAGREB – Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da je donošenje odluke o vraćanju državnih odlikovanja tražio sam Branimir Glavaš, optužen za ratne zločine nad Srbima u Osijeku, jer je formalno već pet godina neosuđivana osoba.

„Glavaš je to tražio. Zašto? Jer je već pet godina formalno isti kao ja, neosuđivana osoba. Mene isto zanima gde su nestali ljudi koji su bačeni u Dravu. Ima tu celi niz pitanja, ali ja nisam sudija, ja sam predsednik Republike i moram prema svima biti u tom smislu jednak. Da me nije tražio, ne bih se ja u to petljao. Dakle došao je zahtev, potpuno utemeljen“, rekao je Milanović.

On je dodao da će, bude li Glavaš ponovno pravosnažno osuđen, morati da nastavi ono što je uradio bivši predsednik Ivo Josipović kada je Glavašu oduzeo odlikovanja.

Josipović je imao pravosnažnu presudu, prenela je Hina.

„Ja se nikada ne bi usudio da idem tako daleko da nekome oduzimam odlikovanja na temelju mog umetničkog prosuđivanja, ali Josipović je imao pravosnažnu presudu, on je pročitao zakon, to je bio njegov stav i on je to uradio s pravom. Glavaš je protiv toga protestovao, rekao je da tu odluku ne priznaje“, podsetio je Milanović.

On je istakao da je Glavašu vratio odlikovanja jer već pet godina nije osuđivana osoba, a pitanje zašto to još nije rešeno ostavlja za HDZ.

„Zašto na to nije reagovala Grabar-Kitarović, ona je bila predsednica od 2015. godine, od 2015. je Glavaš odlukom Ustavnog suda formalno nedužan. Zašto ona to nije uradila? Strah, samo strah i ja se bojim, ali u nekom trenutku moraš da odlučiš“, naglasio je Milanović.

On je rekao da se oseća sigurno kada zna da postoji zakon te da bi istu stvar uradio da se radi i o Vukašinu Šoškoćaninu te je pozvao Milorada Pupovca da se pozabavi tom temom.

„Vidim da opet divlja po mrežama, to je zaista nepristojno i potpuno zlobno ponašanje, da ne kažem perfidno. Pa on je bio u koaliciji s tim Glavašem do pre godinu dana. Glavaš je držao Plenkovićevu Vladu“, poručio je Milanović.

On je istakao da je odluka o Glavašu bila vrlo delikatna odluka.

„A to što piše Pupovac ili par divljaka, to me ne zanima. Sada ću nakon ovoga svakome ko mi se obrati na način kao Pupovac odgovoriti na isti ili još grublji način, jer drugačije ne ide“, kazao je Milanović.

(Tanjug)

