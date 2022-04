Milanović o naruzavanju Srbije: Ne znam ko će njih napasti

RIJEKA – Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je danas da mu nije jasna odluka Srbije o kupovini kineskog protivraketnog sistema i da takvo naoružanje „košta, a ne čini razliku“.

Milanović je pozvao Srbiju da se jasno „odluči gde pripada“.

„Ne znam ko će njih napasti. Njihov novac, njihove odluke, njihova stvar. Oni nisu članica NATO, to ne žele, ostali su bez patrona preko noći. To je jedno vrlo traumatično buđenje, jedan mamurluk verovatno i sad kupuju nekakve kineske sisteme koji su verovatno kopije ruskih sistena, verovatno za klasu slabiji, ali mislim šta će s tim, to je nerazumljivo“, poručio je Milanović novinarima u Rijeci, prenosi Hina.

Milanović je dodao da Hrvatska Srbiju neće napasti, kao ni Amerika.

„Hrvatska ih neće napasti. Amerika ih neće napasti. Ako ih napadne, to im ničemu ne služi. Mogu srušiti opet dva aviona i biti ponosni na to, ali tako se ne dobijaju ratovi“, poručio je Milanović.

Dodao je da takvo oružje „košta, a ne čini razliku“.

„Rat je puno veća, krvavija i obuhvatnija stvar tako da mi nije jasno kakva je to politika. Ja ih ne osuđujem, gledam ih i čudim se“, kazao je on.

Zapitao se još jednom da li će Srbiju napasti Rusija, Hrvatska i Amerika, i pozvao Beograd da izabere stranu kojoj će se prikloniti, navodi Hina.

„Hoce ih napasti Rusija? Ne. Amerika? To ti ništa ne znači. Hrvatska? Neće“, poručio je Milanović.

Komentarišući to što je Srbija podržala isključenje Rusije iz Saveta za ljudska prava, on je naveo da mu je drago ako je sused Hrvatske „progledao“.

„Drago mi je ako je moj sused progledao i ako će konačno biti pripadnik zapadne zajednice naroda i država“, rekao je hrvatski predsednik.

(Tanjug)

