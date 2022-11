Milanović: Plenković krši Ustav i teroriše državu

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović ocenio je danas kao, kako je naveo, „lični teror i maltretiaranje“ od premijera Andreja Plenkovića upućivanje vladinog predloga parlamentu o učešću Hrvatske u obuci ukrajinskih vojnika.

„Ovo je lični teror i maltretiranje od Plenkovića, njegova želja da progura neke svoje ideje“, rekao je Milanović novinarima nakon svečane sednice Gradskog veća Zadra.

On je ponovio da je to rat Amerike i Rusije, da Amerikanci preko Ukrajine vode rat protiv Rusije. To se, kazao je, mora konstatovati i istakao da je „situacija je opasnija nego što je ikad bila“.

„Ovo je totalno ludilo. Svim stručnjacima koji bi mlatili gloginje ja bih pozvao da pročitaju čl. 5 Severnoatlantskog ugovora. Mi imamo obavezu sigurnosne pomoći ili priskakanja u pomoć članici NATO-a koja je napadnuta, ali nije apsolutno. Ja te mogu zaštiti od trećeg ali te ne mogu zaštiti od tvog ludila, a to su naša sredstva i naši ljudi“, kazao je Milanović.

Govoreći o savezništvu sa NATO, Milanović kaže da sa njima Hrvatska ima bezbednosne garancije i one su predmet procene da, kako je naveo, „Plenković krši Ustav i teroriše državu“.

„Ovo je već neka vrsta lajt udara. Jedan nasilnik maltretira ovu državu, maltretira poslanike. Odakle ti pravo da nešto što piše u Ustavu tretiraš drugačije“, upitao je Milanović.

On je rekako da neće ići na Ustavni sud ako ova odluka prođe u parlamentu, ali da parlament nije nadležan.

„Ne idem na Ustavni sud. Predsednik je izabran od građana. Kada su u pitanju odluke koje imaju bezbednosni i odbrambeni karakter, moraš da se konsultuješ s predsednikom države, a saborskim poslanicima poručujem ‘budite uspravni, ne dajte se zastrašivati'“, rekao je Milanović.

Dodao je da je tu i ministar Mario Banožić koji je, kako kaže, uništavao državnu imovinu.

„Banožić je kožna bolest. To blato ostaje na prstima i noktima“, rekao je Milanović u svom maniru, preneli su hrvatski mediji.

(Tanjug)

