Milanović: Plenković krši zakon i maltretira saradnike

ZAGREB – Predsednik Zoran Milanović optužio je danas premijera Andreja Plenkovića da krši zakon i da, kako se izrazio, „maltretira svoje saradnike“ time što odbija da sazove sednicu Veća za nacionalnu bezbednost.

Milanović je novinarima u Koprivnici, gde je prisustvovao obeležavanju Dana grada, rekao da se Veće za nacionalnu bezbednost nije sastalo zato što to ne dozvoljava Plenković.

On je to rekao odgovarajući na pitanje da li je tvrda kohabitacija razlog nesazivanja Veća za nacionalnu bezbednost.

„To je kršenje dužnosti, to je njegova (Plenkovićeva) dužnost. Mi dajemo nalog koordinaciji. To piše u Zakonu, to je zakon od 15 članova gde je jasno naznačeno da Koordinacija radi ono što Veće kaže. Premijer krši zakon. Maltretira svoje saradnike i radi nezakonite radnje“, istakao je Milanović, prenela je regionalna N1 tv.

(Tanjug)

