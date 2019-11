Milanović predao 78.000 potpisa za predsedničku kandidaturu

ZAGREB – Zoran Milanović je danas Repuličkoj izbornoj komisiji predao oko 78.000 potpisa podrške svojoj predsedničkoj kandidaturi, koliko su volonteri 13 stranaka koje ga podržavaju prikupili u dva dana.

„Trendovi su očiti, boriću se i verujem, pobediti“, kazao je Milanović novinarima nakon predaje potpisa, prenela je Hina.

Osvrćući se na HDZ-ovu predsedničku kandidatkinju i aktualnu predsednicu Kolindu Grabar-Kitarović i njena druženja, pa i ono nedavno sa Milanom Bandićem, citirao je sentencu iz popularnog filma „Balkanski špijun“: „Hoće centrala da pogreši jednom, ali svaki put pogrešan broj…“.

„Predsednica ponižava insignije instituta državne vlasti kao što je predsednička zastava do koje ona drži puno više od mene. Ja držim do sadržaja, ona do tapiserije. Međutim, onda tu tapiseriju stavi na verovatno preslatku i nutricionistički katastrofalnu tortu“, rekao je Milanović, aludirajući na tortu koju je predsednica poklonila Bandiću za rođendan.

On je istakao da je njegov zadatak, za razliku od predsednice, da toj dužnosti vratiti dostojanstvo, ponos, elementarno samopoštovanje, pristojnost i decentnost.

„Njeno celo predsedništvo je fejk, a kampanja, na žalost, postaje običan seoski treš i to nije dostojno Hrvatske“, poručio je Milanović i dodao da mu takva kampanja ne odgovara, ne zbog izbornih izgleda, nego estetski i nutritivno, jer „to ima loš uticaj na jedinstvo“.

Na pitanje da li misli da će mu u kampanji koristiti štrajk prosvetara, odgovorio je: „Mislite, kao ovoj ekipi šator pre pet godina“.

„Po tome se mi razlikujemo. Šator je bio patogena društvena pojava za koju mi ni danas nije jasno čemu je stremila osim rušenju vlasti, jer sam ja hteo da udovoljim nekim zahtevima. U tome su učestvovali Plenković i Kolinda-Kitarović. Zavisno od toga koje su im institucije potrebne, tako se ponašaju, a ja mogu se sa ovim protestom solidarišem i to radim, ali ništa više od toga. Dakle, nisam politička hijena. Kakav sam privatno, neka svako oceni, ali na tuđoj muci i znoju ne parazitiram“, poručio je Milanović.

Milanović smatra da se štrajk mogao izbeći te da su „amaterizam i neiskustvo“ pre svega predsednika Vlade doveli do ovog potpuno nepotrebnog ekscesa „koji će ga skupo koštati“.

On se ponovno osvrnuo i na aferu šverca oružja u ratnom vazduhoplovstvu, istaknuvši da je načelnik Generalštaba Oružanih snaga „nakon nekoliko dana gurnut pred novinare da objasni ono što treba da objasne Kitarović i Krstičević“.

„Šta se zataškavalo dva meseca“, upitao je i sve nazvao „istim kartelom, prevarom, nepoštenjem, laži“.

Istakao je da se o tome ćutalo dok Nova TV nije razotkrila aferu, jer su „u HDZ-u nasmrt preplašeni da im to ne naškodi u kampanji“.

