Milanović: Sastanak sa Plenkovićem striktno poslovan

ZAGREB – Predsednik Zoran Milanović izjavio je da je današnji sastanak Saveta za odbranu, kada se za stolom našao sa premijerom Andrejem Plenković sa kojim se proteklih meseci javno sukobljavao o raznim pitanjima, bio isključivo poslovan i da se pričalo samo o avionima.

„Na sastanku danas smo pričali samo o avionima. Strictly busineš“, rekao je Milanović novinarima.

Dodao je i da je on prvi po protokolu na Dan oružanih snaga.

„Ja nudim svoje društvo pre svega premijeru. Venac je u ime RH, to je venac u ime države. Kako ocenjujete pristup strane koja to odbija i pristup strane koja to stalno nudi“, upitao je Milanović.

Dodao je da se ponovo uoči Dana oružanih snaga „opet petlja oko protokola, šta će biti, a šta ne“.

„Preklinjem vas da te stvari ne stavljate u istu raan, Plenković i ja nismo isti“, rekao je hrvatski predsednik, prenelis u hrvatski mediji.

Navo je i da ministar odbrane u Brisel može da ide samo kao deo njegove delegacije.

„To da idemo zajedno ne ide, zajedno su samo Lolek i Bolek“, rekao je Milanović u svom maniru.

(Tanjug)

