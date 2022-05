Milanović u Vukovaru odlikovao ratne veterane

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović odlikovao je danas hrvatske branitelje povodom Dana grada Vukovara i tom prilikom rekao da je to najmanje što on kao predsednik može da učini za one koji su izborili hrvatsku samostalnost i nezavisnost.

„Ne mogu velike stvari, ali mogu male stvari, a ovo je mala stvar, ali i velika stvar za velike ljude“, rekao je Milanović.

Dodao je da se često govori da je Hrvatsku odbranilo malo dobrih ljudi i da u svakom ratu prevagu donosi malo dobrih ljudi.

„Ustvari, u većini ljudskih poduhvata prevagu i razliku odnosi malo dobrih ljudi, a taj broj u vašem i našem ratu bio je toliko mali da mi je i danas teško verovati da je to uopšte bilo moguće“, rekao je šef hrvatske države.

Tvrdi da nije bilo hrvatskih branitelja, ne bi bilo ni hrvatske slobode i države.

U ime odlikovanih zahvalio je savetnik za branitelje vukovarskog gradonačelnika Tomislav Josić, rekavši da Hrvatska još uvek nije onakva kakvom su je zamišljali hrvatski branitelji i da treba još da radi da bi, kako je kazao, postala bolja.

„Malo nas je bilo onda, a malo nas je i danas. Naša želja je bila da sačuvamo i odbranimo Vukovar. Nismo uspeli, ali nadam se da smo pružili ostatku Hrvatske dovoljno vremena da se bolje naoruža i odbrani našu domovinu“, naveo je Josić, preneli su hrvatski mediji.

Milanović je prethodno u vukovarskom Hrvatskom domu učestvovao na svečanoj sednici Gradskog veća Vukovara.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.