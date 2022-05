Milanović: Ukidanje imuniteta ministrima jako opasno

ZAGREB – Predsednik Hrvatske Zoran Milanović saopštio je danas da su izmene zakona kojima se predlaže ukidanje imuniteta hrvatskim ministrima za koruptivna dela „jako opasne“ i da to premijer Andrej Plenković „radi iz očaja, pokušavajući da pokaže da je pošten“.

“Ovo je Plenkovićeva slabost i to radi iz očaja da bi opravdao sve grozno što se dogodilo u mandatu vlade. To je naprosto prožeto korupcijom i lopovlukom koji on štiti. Na ovaj način pokušava da kaže: ja sam pošten i nicega se ne bojim”, rekao je Milanović, prenosi Hina.

Taj predlog zakonskih izmena danas je usvojen na sednici hrvatske vlade, a predviđa ukidanje imuniteta njenim članovima, ako se radi o koruptivnom delu koje se goni po službenoj dužnosti.

Trenutno, clanovi hrvatske vlade imaju imunitet od krivičnog postupka za sva dela za koja je propisana kazna do pet godina zatvora, navodi Hina.

Milanović je taj potez ocenio “užasno opasnim”, jer po njemu „Državno tužilaštvo (DORH) ili bilo ko, može da upada u stanove ministara, privodi ih i tako da rastura vladu“.

„Neko nepoznat sa sudskim nalogom koji je dobio pet minuta pre toga, može uhapsiti i premijera i staviti mu lisice“, naglasio je Milanović dodavši da imunitet služi kako bi postojala ravnoteža moći i odgovornosti u državi, navodi Hina.

(Tanjug)

