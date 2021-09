Milanović: Vučić ponosan na svoju ulogu u ratu

NJUJORK – Hrvatski predsednik Zoran Milanović ponovio je danas u Njujorku da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „podsticao na rat i da je verovatno ponosan na tu ulogu“.

Milanović je u poneđeljak na univerzitetu Kolumbija rekao da je Vučić bio „ratni huškač“.

„Vi ne možete preći preko toga koje uloge su neki ljudi imali na našim prostorima prethodnih 30 godina. Tu se prolivala krv, palilo se, ubijalo, a neki ljudi su na to podsticali“, izjavio je Milanović, prenosi Hina.

Dodao je da je Hrvatska „ipak džentlmenski prešla preko toga, ali i da neće zabijati glavu u pesak kao što rade mnogi u Srbiji“.

„Mislim da je Vučić ponosan na to što je radio. To je nešto što treba konstatovati povremeno, naročito kada neko šalje na dnevnoj bazi nekakve svoje političke holograme, portparole i huškače da govore sve što im padne na pamet u njegovo ime. To je prljavo i metodološki jeftino“, rekao je Milanović.

Hina prenosi da je Vučić izjavio da Milanović govori takve stvari o njemu – „plitke i niske uvrede“ – jer je Hrvatska ljubomorna na ekonomski uspeh Srbije.

Ocenio da Milanoviću smeta to što će Srbija ove godine preteći Hrvatsku po ukupnom iznosu BDP-a, i to „za 300 do 600 miliona evra razlike“.

„Ukupan BDP Srbija ima veći i od Luksemburga. Ali BDP po glavi stanovnika Hrvatske i Srbije nisu ni blizu. Srbija je tu puno bliža Albaniji“, kazao je Milanović i dodao:“Srbija, što se tiče opšteg nivoa razvijenosti, nije na nivou Hrvatske. U Hrvatskoj se po svim parametrima živi bolje i bogatije, a mi smo svojim nivoom nezadovoljni“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.