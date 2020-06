Milijarderu upali u kuću, držali ga kao taoca (foto)

Osnivač najvećeg svetskog proizvođača kućnih aparata, Midea grupe, He Sijangžan spasen je nakon što su ga kao taoca držali napadači koji su provalili u njegovu kuću, javljaju kineski mediji.

The billionaire founder of Midea Group, He Xiangjian, had been rescued safely after a house break-in the night before. 5 arrests were made, Chinese police said today. The case is under investigation now. pic.twitter.com/gHCJzbfAs3

