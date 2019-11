Milošević: Želimo da skinemo stigmu sa ćirilice

ZAGREB. 4. novembra (Tanjug) – Ukoliko se nakon novog popisa stanovništva zaista utvrdi da u nekim sredinama više nema zakonske obaveze za primenu prava na jezik i pismo, Srpsko narodno vijeće (SNV)tražiće mišljenje Saveta Evrope, poručio je danas predsednik tog saveta Boris Milošević.

On je podsetio da je SNV nedavno pokrenulo kampanju „Da se bolje razumijemo“ s ciljem promocije ćiriličnog pisma u Hrvatskoj.

Kampanja je, dodao je, započeta štampanjem vukovarskog Statuta na ćirilici jer se to pismo u Hrvatskoj u najvećoj meri posmatra upravo kroz prizmu nesporazuma koji se pojavljuju u pokušaju korišćeranja ćirilice u javnom prostoru tog grada.

Milošević je rekao da će kampanja biti nastavljena putem elektronskih medija, odnosno reklamnih banera s porukama koje treba da ukažu na to da je ćirilica samo pismo koje bi najnormalnije trebalo da se pojavljuje u hrvatskom javnom prostoru, a da pritom više ne izaziva negative reakcije.

„Više ne bi trebalo da se događa da neko ko nosi majicu s ćiriličnim natpisom bude označen kao provokator. Brojni članovi srpskih kulturnih društava na svojim manifestacijama imaju takve majice. Zar oni provociraju?“, zapitao je Milošević i dodao da kampanja ima svoj okvir o kojem, kako je rekao, ne želi previše da govori jer u SNV žele da to bude tajna.

Namera SNV je, kazao je, da kampanja traje do 1. januara 2020., kada će, podvući crtu i videti kakve su bile reakcije.

Upitan kakvi se efekti kampanje mogu očekivati s obzirom na to da je gradonačelnik Vukovara, Ivan Penava, ćirilični Statut tog grada, kada ga je dobio, bacio na pod, Milošević je rekao da je sigurno da se u jednom delu hrvatske javnosti ne može očekivati pozitivan efekat.

„Toga smo svesni i to ne želimo ni da promenimo. Budući da ćirilica simbolizuje Srbe u Hrvatskoj, oni koji kažu da to pismo nije poželjno zapravo žele reći da su Srbi ti koji nisu poželjni. Do takvih ljudi ne možemo da dopremo i ne želimo pristati na njihov narativ“, rekao je Milošević u intervjuu za hrvatski portal Novosti.

„Onom drugom, većinskom delu javnosti želimo poručiti da ćirilica ne može nositi stigmu i da oni koji je koriste ne smeju da budu diskriminirani. Tako je i SDS S kampanjom za EU izbore kod velikog broja ljudi osvestila probleme s kojima se susreću Srbi u Hrvatskoj“, rekao je Milošević.

Ocenio je da će biti teško ponoviti takav uspeh, ta kampanja je prekratko trajala i koliko god ona bila kvalitetna, nije mogla promeniti društvene trendove koji su u zadnjih nekoliko godina izrazito negativni i, nažalost, podrazumevaju mrzilačke poruke.

Posao SNV je, istakao je, da se borimo protiv takvih pojava i zato ćemo nastaviti istim u istom pravcu.

Na konstataciju da u sprskoj zajednici u Hrvatskoj postoji teza daće se s primenom Ustavnog zakona i različitih konvencija odugovlačiti do novog popisa stanovništva 2021. i pitanje šta se može očekivati od tog popisa s obzirom na trend iseljavanje koji pogađa i Srbe, Milošević kaže:

„I sam verujem da se s primenom spomenutih akata uistinu pokušava odugovlačenje do novog popisa na osnovu kojeg bi se utvrdilo da u određenim sredinama više ne postoji zakonska obaveza za primenu prava na jezik i pismo“, rekao je.

U ovom trenutku, dodao je, teško je prognozirati ko se zapravo više iseljava iz Hrvatsje u kakav će rezultat na kraju biti.

„Nažalost, kada dođe vreme za novi popis, to neće biti puko statističko, već i vruće političko pitanje. Moje razumevanje međunarodnih konvencija ide za tim da bi neka prava koja su stečena kroz određeni period trebala biti i zadržana, pogotovo jer Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina SE i Evropska povelja o regionalnim manjinskim jezicima ne govore o tome koliko mora biti neke manjine da bi ona imala pravo na upotrebu jezika i pisma.

Okvirna konvencija i Evropska povelja, prema njegovim rečima, predviđaju da pripadnici manjina na određenom području moraju da žive u značajnom broju.

Podsetio je da je SE u poslednjem izveštaju za Hrvatsku preporučio smanjivanje praga koji trenutno iznosi jednu trećinu i koji je jedan od najvećih u Evropi.

„Ukoliko se nakon novog popisa stanovništva uistinu utvrdi da više nema zakonske obaveze, svakako ćemo tražiti mišljenje Saveta Evrope“, rekao je Milošević.

Ako, rekao je Milošević, do kraja bude ostvarena efikasnija i budu napravljeni i neki drugi pomaci koji su navedeni u Operativnom programu za nacionalne manjine, moći će da se kaže da se koalicija s vladajućim strankama isplatila.

(Tanjug)