Ministar: Oni koji pozivaju na nove proteste Žutih prsluka znaju da će biti nasilja

Osobe koje pozivaju na demonstracije sutra u Francuskoj za deveti protest „Žutih prsluka“ znaju da će biti nasilja i prema tome imaju svoj deo odgovornosti, rekao je francuski ministar unutrašnjih poslova Kristof Kastaner.

U intevju za medije koje podržavaju „Žuti prsluci“ Kastaner je ocenio da će oni koji dolaze da protestuju u gradovima, gde se očekuju neredi i štete, biti saučesnici u takvim nasilnim demonstracijama.

Za sutra je najavljeno deveto okupljanje „Žutih prsluka“ od 17. novembra, i to sigurno u Parizu i Buržu, i francuske vlasti strahuju da će biti novog nasilja posle onog prošle subote.

„Oni koji pozivaju na demonstracije sutra znaju da će biti nasilja i prema tome imaju svoj udeo u odgovornosti. Neka stvari budu jasne“, rekao je Kastaner.

On je rekao da je lako da se kaže da će se izaći u neki kvart i sve lomiti, i ukazao da se nalaze u Francuskoj, zemlji gde postoje prava i dužnosti, medju kojima i odgovornost.

„Može se pozivati na pobunu, može se pozivati na lomljenje, neki to čine, ali neka onda preuzmu odgovornost“, rekao je on i osudio one koji se kriju.

