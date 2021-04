Mišel o Sofagejtu: Nije moja greška, već protokol

BRISEL – Predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel izjavio je da slike iz Ankare, na kojima se vidi kako on sedi pored turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, a predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na sofi sa strane, odaju pogrešan utisak da je on bio neosetljiv na situaciju i da to nije bila njegova greška, već je u pitanju protokol.

On je na svom Fejsbuku tako reagovao na brojne kritike koje su stigle na njegov račun i dodao da je doživeo dupli stres – zbog utiska da je bio ravnodušan prema „protokolarnoj nespretnosti prema Ursuli“ i zbog činjenice da je ta epizoda zasenila glavni geopolitički posao postignut u Ankari.

„Radi se o striktnom tumačenju protokolarnih pravila od strane turskih službi“, napisao je on i dodao da je to stvorilo uznemirujuću situaciju da izgleda da predsednica Evropske komisije ima drugačiji tretman, prenosi briselski Politiko.

Ceo slučaj nazvan je „Sofagejt“ po mestu na kome je sedela fon der Lajen, a dosta komentara izazvala je i činjenica da je dvoje evropskih zvaničnika u Ankaru otišlo kako bi razgovarali o važnosti prava žena i o nedavnom povlačnju Turske iz Istanbulske konvencije o zaštiti žena od nasilja.

(Tanjug)

