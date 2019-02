Misterija ponovnog leta F-117 (foto, video)

Na internetu se pojavilo nekoliko fotografija stelt bombardera F-117 poznatog i kao „noćni jastreb“ kako nisko leti iznad područja u blizini oblasti za testiranje aviona u Nevadi. Fotografije su interesantne jer je avion povučen iz službe pre 11 godina. Pošto nema zvaničnih informacija, nije jasno koji je razlog ponovnog leta tih aviona a stručnjaci veruju da su moguća testiranja novih sistema.

Following on from my previous tweet here is the F-117 from today. What an awesome sight. pic.twitter.com/Xm0BM7uFmB

— Neil Jackson (@NeilJackson10) February 27, 2019