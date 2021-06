Misteriozni zastrašujući zvuk potresao Kaliforniju (video)

Tajanstveni zvuk potresao je američki grad San Dijego u blizini granice sa Meksikom, što je dovelo do fantastičnih spekulacije među stanovnicima. Za razliku od dva prethodna incidenta, koja su se dogodila u roku od 10 minuta posle 17 časova po lokalnom vremenu, poslednji se desio posle zalaska sunca oko 20:20.

Everyone’s virtually on their front porch in their bathrobes asking neighbors if they heard a boom

Prema korisnicima društvenih mreža, ekstremno glasna buka podstakla je stanovnike da u pidžamama pohrle ka svojim komšijama, pitajući ih da li su i oni čuli zastrašujući zvuk.

a sonic boom just shook our apartment in san diego, that’s a new one for me 😂😅

Probijanje zvučnog zida, eksplozija i zemljotres bili su među najpopularnijim „osumnjičenima“.

It scared the hell out of us. Sounded like a gas explosion.

Mystery shaking felt, boom heard across San Diego County for third time in 2021 https://t.co/wWeMFrszHg

