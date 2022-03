Mizincev: Rusija poštuje dogovor za humanitarne koridore

MOSKVA – Načelnik ruskog Komandnog centra za nacionalnu odbranu Mihail Mizincev izjavio je danas da ruske oružane snage poštuju „režim tišine“ za 10 humanitarnih koridora koji je pokrenula Rusija i tri koje je predložila Ukrajina i dodao da su od početka vojne operacije evakuisali više od 179.000 civila.

„Danas tačno u 10 časova po moskovskom vremenu u skladu sa postignutim dogovorima Oružane snage Rusije proglasile su režim tišine na deset humanitarnih koridora, koje je pokrenula Ruska Federacija i dodatna tri na zahtev ukrajinske strane, koji se striktno poštuju“, poručio je Mizincev, prenosi agencija TAS S.

Dodao je da ruska strana posmatra dejstva ukrajinskih oružanih snaga i nacionalističkih bataljona u oblastima sa zemlje i iz vazduha, uključujući i dronove.

Naglasio je da je tokom dana iz opasnih zona u različitim ukrajinskim regionima bez učešća ukrajinske strane evakuisano 5.460 ljudi, uključujući 1.125 dece.

„Od početka specijalne vojne operacije evakuisano je više od 179.000 ljudi, uključujući 45.436 dece,“ naveo je Mizincev.

Rekao je i da je Ukrajina odobrila samo tri humanitarne rute od 10 koje je Rusija predložila za danas.

„Ruska Federacija je, isključivo u humane svrhe, dala još jednu inicijativu da kijevski zvaničnici danas otvore 10 humanitarnih koridora i evakuišu civile i strane državljane iz Kijeva, Černigova, Sumija, Harkova i Marijupolja“, rekao je Mizincev.

Rekao je, međutim, da su dogovorene samo tri rute: jedna od Kijeva ka jugu, kao i od Sumija do Poltave i od Marijupolja do Zaporožja i dodao su predložene bile još tri rute, od grada Energodara do Zaporožja, od Volnovahe do Pokrovska i od grada Izjuma do Lozovaja.

Naglasio je da je Rusija pristala na dodatne rute koje je predložila Ukrajina.

(Tanjug)

